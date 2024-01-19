Плохие новости из центра крови: в каких группах есть потребность в Харькове

В Харькове – дефицит крови третьей и четвертой групп отрицательного резус-фактора.

Сдать кровь и помочь создать запасы призывают на странице Харьковского областного центра службы крови в Facebook.

«У нас плохие новости! Выводы делайте сами, почему так резко закончились запасы сразу двух групп крови. Мы умоляем сдать кровь», – говорится в сообщении.

Центр крови в Харькове находится на улице Клочковской, 366. Он работает с понедельника по пятницу, в субботу – с 8:00 до 14:00. Также сдать кровь можно в ТРЦ «Никольский» на -1 этаже во вторник, четверг и субботу с 09:00 до 15:00.

Донорами не могут быть лица до 18 лет, люди с хроническими заболеваниями, а также те, которые в течение полугода делали тату или операции.

Телефон центра крови для справок: (095) 570-47-66.