Плохие новости из центра крови: в каких группах есть потребность в Харькове
В Харькове – дефицит крови третьей и четвертой групп отрицательного резус-фактора.
Сдать кровь и помочь создать запасы призывают на странице Харьковского областного центра службы крови в Facebook.
«У нас плохие новости! Выводы делайте сами, почему так резко закончились запасы сразу двух групп крови. Мы умоляем сдать кровь», – говорится в сообщении.
Центр крови в Харькове находится на улице Клочковской, 366. Он работает с понедельника по пятницу, в субботу – с 8:00 до 14:00. Также сдать кровь можно в ТРЦ «Никольский» на -1 этаже во вторник, четверг и субботу с 09:00 до 15:00.
Донорами не могут быть лица до 18 лет, люди с хроническими заболеваниями, а также те, которые в течение полугода делали тату или операции.
Телефон центра крови для справок: (095) 570-47-66.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: запасы, крови, негативный, потребность, резус, Харьков, центр;
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- • Дата публикации материала: 19 января 2024 в 19:44;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове – дефицит крови третьей и четвертой групп отрицательного резус-фактора.".