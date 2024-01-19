Шесть атак РФ отбили воины ВСУ на Харьковщине — Генштаб

Россияне пытались прорвать оборону украинских войск на Купянском направлении в районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка, Табаевка и Берестовое. Там отбили 6 атак, сообщил Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.

Под артиллерийским и минометным огнем на Купянском направлении оказались более 10 населенных пунктов, в частности, Двуречная, Синьковка, Ивановка и Берестовое.

На Слобожанском направлении из артиллерии и минометов враг бил по населенным пунктам Казачья Лопань, Волчанск, Волчанские Хутора и Бударки.