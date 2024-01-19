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Шесть атак РФ отбили воины ВСУ на Харьковщине — Генштаб

Происшествия 19:15   19.01.2024
Виктория Яковенко
Шесть атак РФ отбили воины ВСУ на Харьковщине — Генштаб Фото: Генштаб ВСУ

Россияне пытались прорвать оборону украинских войск на Купянском направлении в районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка, Табаевка и Берестовое. Там отбили 6 атак, сообщил Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.

Под артиллерийским и минометным огнем на Купянском направлении оказались более 10 населенных пунктов, в частности, Двуречная, Синьковка, Ивановка и Берестовое.

На Слобожанском направлении из артиллерии и минометов враг бил по населенным пунктам Казачья Лопань, Волчанск, Волчанские Хутора и Бударки.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 19 января 2024 в 19:15;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Россияне пытались прорвать оборону украинских войск на Купянском направлении в районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка, Табаевка и Берестовое. Там отбили 6 атак, сообщил Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.".