Шість атак РФ відбили воїни ЗСУ на Харківщині – Генштаб
Фото: Генштаб ЗСУ
Росіяни намагалися прорвати оборону українських військ на Куп’янському напрямку в районах населених пунктів Синьківка, Петропавлівка, Табаївка та Берестове. Там відбили 6 атак, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 18:00.
Під артилерійським та мінометним вогнем на Куп’янському напрямку опинилися понад 10 населених пунктів, зокрема, Дворічна, Синьківка, Іванівка та Берестове.
На Слобожанському напрямку з артилерії та мінометів ворог бив по населених пунктах Козача Лопань, Вовчанськ, Вовчанські Хутори та Бударки.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: атаки, генштаб, ЗСУ, Купянское, направлення, отбили, рф, Слобожанское;
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Січня 2024 в 19:15;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Росіяни намагалися прорвати оборону українських військ на Куп’янському напрямку в районах населених пунктів Синьківка, Петропавлівка, Табаївка та Берестове. Там відбили 6 атак, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 18:00.".