Live
  • Пт 19.01.2024
    • Харків
  •   +1°С
  • USD 37.71
  • EUR 41.01

Шість атак РФ відбили воїни ЗСУ на Харківщині – Генштаб

Події 19:15   19.01.2024
Вікторія Яковенко
Шість атак РФ відбили воїни ЗСУ на Харківщині – Генштаб Фото: Генштаб ЗСУ

Росіяни намагалися прорвати оборону українських військ на Куп’янському напрямку в районах населених пунктів Синьківка, Петропавлівка, Табаївка та Берестове. Там відбили 6 атак, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 18:00.

Під артилерійським та мінометним вогнем на Куп’янському напрямку опинилися понад 10 населених пунктів, зокрема, Дворічна, Синьківка, Іванівка та Берестове.

На Слобожанському напрямку з артилерії та мінометів ворог бив по населених пунктах Козача Лопань, Вовчанськ, Вовчанські Хутори та Бударки.

Читайте також: FT: РФ може спробувати наступати в Україну влітку 2024, серед цілей – Харків

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Головні новини Харкова 19 січня: загиблі, стихія, отруєння грибами
Головні новини Харкова 19 січня: загиблі, стихія, отруєння грибами
19.01.2024, 19:49
Як правильно обрати букет до свята
Як правильно обрати букет до свята
19.01.2024, 08:47
Шість атак РФ відбили воїни ЗСУ на Харківщині – Генштаб
Шість атак РФ відбили воїни ЗСУ на Харківщині – Генштаб
19.01.2024, 19:15
Погані новини з центру крові: в яких групах є потреба в Харкові
Погані новини з центру крові: в яких групах є потреба в Харкові
19.01.2024, 19:44
У Харкові комунальники змінюють труби на Салтівці
У Харкові комунальники змінюють труби на Салтівці
19.01.2024, 19:00
На Харківщині на залізниці знайшли мертвого: подробиці трагедії
На Харківщині на залізниці знайшли мертвого: подробиці трагедії
19.01.2024, 18:45

Новини за темою:

19:15
Шість атак РФ відбили воїни ЗСУ на Харківщині – Генштаб
16:18
“Наміри ворога серйозні”: РФ масово втрачає танки і БМП в атаках на Харківщині
23:15
Головні новини Харкова 17.01: обстріли та атаки РФ, борги за світло, аптека
19:40
Активізація військ РФ на Харківщині: Генштаб повідомив про 18 атак й авіаудари
12:53
«Це сусідство зі скаженим сусідом» – ЗСУ про евакуацію на Харківщині

Ви читали новину: «Шість атак РФ відбили воїни ЗСУ на Харківщині – Генштаб»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 19 Січня 2024 в 19:15;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Росіяни намагалися прорвати оборону українських військ на Куп’янському напрямку в районах населених пунктів Синьківка, Петропавлівка, Табаївка та Берестове. Там відбили 6 атак, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 18:00.".