Шість атак РФ відбили воїни ЗСУ на Харківщині – Генштаб

Росіяни намагалися прорвати оборону українських військ на Куп’янському напрямку в районах населених пунктів Синьківка, Петропавлівка, Табаївка та Берестове. Там відбили 6 атак, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 18:00.

Під артилерійським та мінометним вогнем на Куп’янському напрямку опинилися понад 10 населених пунктів, зокрема, Дворічна, Синьківка, Іванівка та Берестове.

На Слобожанському напрямку з артилерії та мінометів ворог бив по населених пунктах Козача Лопань, Вовчанськ, Вовчанські Хутори та Бударки.