Погані новини з центру крові: в яких групах є потреба в Харкові

У Харкові – дефіцит крові третьої та четвертої груп негативного резус-фактора.

Здати кров та допомогти створити запаси закликають на сторінці Харківського обласного центру служби крові у фейсбуці.

«У нас погані новини! Висновки робіть самі, чому та так різко закінчились запаси одразу двох груп крові. Ми благаємо здати кров», – йдеться у повідомленні.

Центр крові у Харкові знаходиться на вулиці Клочківській, 366. Він працює з понеділка по п’ятницю, у суботу – з 8:00 до 14:00. Також здати кров можна у ТРЦ «Нікольський» на -1 поверсі у вівторок, четвер та суботу з 09:00 до 15:00.

Донорами не можуть бути особи віком до 18 років, люди з хронічними захворюваннями, а також ті, які протягом пів року робили тату чи операції.

Телефон центру крові для довідок: (095) 570-47-66.