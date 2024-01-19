Погані новини з центру крові: в яких групах є потреба в Харкові
У Харкові – дефіцит крові третьої та четвертої груп негативного резус-фактора.
Здати кров та допомогти створити запаси закликають на сторінці Харківського обласного центру служби крові у фейсбуці.
«У нас погані новини! Висновки робіть самі, чому та так різко закінчились запаси одразу двох груп крові. Ми благаємо здати кров», – йдеться у повідомленні.
Центр крові у Харкові знаходиться на вулиці Клочківській, 366. Він працює з понеділка по п’ятницю, у суботу – з 8:00 до 14:00. Також здати кров можна у ТРЦ «Нікольський» на -1 поверсі у вівторок, четвер та суботу з 09:00 до 15:00.
Донорами не можуть бути особи віком до 18 років, люди з хронічними захворюваннями, а також ті, які протягом пів року робили тату чи операції.
Телефон центру крові для довідок: (095) 570-47-66.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: запасы, крови, негативный, потребность, резус, Харків, центр;
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Січня 2024 в 19:44;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові – дефіцит крові третьої та четвертої груп негативного резус-фактора.".