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Жителям города под Харьковом коммунальщики советуют создать запасы воды

Общество 11:09   06.12.2022
Оксана Горун
Жителям города под Харьковом коммунальщики советуют создать запасы воды

В случае отключения электрики люботинские коммунальщики не готовы сразу включать генераторы, чтобы обеспечить подачу воды, так как стоимость работы генераторов значительно выше цены электроэнергии.

«В связи с нестабильной работой системы электроснабжения и внеплановыми отключениями электрической энергии на водозаборах обращаемся к вам с просьбой иметь определенный запас воды, — сказано в обращении Водопроводно-канализационного коммунального управления Люботинской мэрии. — Так как из-за отсутствия графика отключений электроснабжения предприятие не имеет возможности заблаговременно предупредить об отключении водоснабжения».

Коммунальщики пояснили: генераторы без крайней необходимости включать не будут.

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    • «Так как стоимость работы генератора значительно выше стоимости электроэнергии, а тариф на услуги водоснабжения остается неизменным, предприятие будет переводить водозаборы на резервное питание только при длительном отсутствии электрической энергии», — предупредили жителей Люботина.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Харьков, Экономика; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 6 декабря 2022 в 11:09;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В случае отключения электрики люботинские коммунальщики не готовы сразу включать генераторы, чтобы обеспечить подачу воды, так как стоимость работы генераторов значительно выше цены электроэнергии".