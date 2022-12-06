Жителям города под Харьковом коммунальщики советуют создать запасы воды
В случае отключения электрики люботинские коммунальщики не готовы сразу включать генераторы, чтобы обеспечить подачу воды, так как стоимость работы генераторов значительно выше цены электроэнергии.
«В связи с нестабильной работой системы электроснабжения и внеплановыми отключениями электрической энергии на водозаборах обращаемся к вам с просьбой иметь определенный запас воды, — сказано в обращении Водопроводно-канализационного коммунального управления Люботинской мэрии. — Так как из-за отсутствия графика отключений электроснабжения предприятие не имеет возможности заблаговременно предупредить об отключении водоснабжения».
Коммунальщики пояснили: генераторы без крайней необходимости включать не будут.
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«Так как стоимость работы генератора значительно выше стоимости электроэнергии, а тариф на услуги водоснабжения остается неизменным, предприятие будет переводить водозаборы на резервное питание только при длительном отсутствии электрической энергии», — предупредили жителей Люботина.
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- • Дата публикации материала: 6 декабря 2022 в 11:09;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В случае отключения электрики люботинские коммунальщики не готовы сразу включать генераторы, чтобы обеспечить подачу воды, так как стоимость работы генераторов значительно выше цены электроэнергии".