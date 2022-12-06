Жителям міста під Харковом комунальники радять створити запаси води

У разі відключення електрики люботинські комунальники не готові відразу включати генератори, щоб забезпечити подачу води, оскільки вартість роботи генераторів значно вища за ціну електроенергії.

“У зв’язку з нестабільною роботою системи електропостачання та позаплановими відключеннями електричної енергії на водозаборах звертаємося до вас із проханням мати певний запас води, – сказано у зверненні Водопровідно-каналізаційного комунального управління Люботинської мерії. – Тому що через відсутність графіка відключень електропостачання підприємство не має можливості заздалегідь попередити про відключення водопостачання”.

Комунальники пояснили: генератори без нагальної потреби не включатимуть.

“Оскільки вартість роботи генератора значно вища за вартість електроенергії, а тариф на послуги водопостачання залишається незмінним, підприємство переводитиме водозабори на резервне живлення лише за тривалої відсутності електричної енергії”, – попередили мешканців Люботина.