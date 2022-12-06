Жителям міста під Харковом комунальники радять створити запаси води
У разі відключення електрики люботинські комунальники не готові відразу включати генератори, щоб забезпечити подачу води, оскільки вартість роботи генераторів значно вища за ціну електроенергії.
“У зв’язку з нестабільною роботою системи електропостачання та позаплановими відключеннями електричної енергії на водозаборах звертаємося до вас із проханням мати певний запас води, – сказано у зверненні Водопровідно-каналізаційного комунального управління Люботинської мерії. – Тому що через відсутність графіка відключень електропостачання підприємство не має можливості заздалегідь попередити про відключення водопостачання”.
Комунальники пояснили: генератори без нагальної потреби не включатимуть.
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“Оскільки вартість роботи генератора значно вища за вартість електроенергії, а тариф на послуги водопостачання залишається незмінним, підприємство переводитиме водозабори на резервне живлення лише за тривалої відсутності електричної енергії”, – попередили мешканців Люботина.
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Ви читали новину: «Жителям міста під Харковом комунальники радять створити запаси води»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Грудня 2022 в 11:09;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У разі відключення електрики люботинські комунальники не готові відразу включати генератори, щоб забезпечити подачу води, оскільки вартість роботи генераторів значно вища за ціну електроенергії".