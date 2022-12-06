Live
  • Вівторок 06.12.2022
    • Харків
  •   -4°С
  • USD 36.57
  • EUR 38.74
    • 🟢

Жителям міста під Харковом комунальники радять створити запаси води

Суспільство 11:09   06.12.2022
Оксана Горун
Жителям міста під Харковом комунальники радять створити запаси води

У разі відключення електрики люботинські комунальники не готові відразу включати генератори, щоб забезпечити подачу води, оскільки вартість роботи генераторів значно вища за ціну електроенергії.

“У зв’язку з нестабільною роботою системи електропостачання та позаплановими відключеннями електричної енергії на водозаборах звертаємося до вас із проханням мати певний запас води, – сказано у зверненні Водопровідно-каналізаційного комунального управління Люботинської мерії. – Тому що через відсутність графіка відключень електропостачання підприємство не має можливості заздалегідь попередити про відключення водопостачання”.

Комунальники пояснили: генератори без нагальної потреби не включатимуть.

  • Читайте також: З опаленням – 70% харків’ян – Терехов про ситуацію з теплом, водою і світлом

    • “Оскільки вартість роботи генератора значно вища за вартість електроенергії, а тариф на послуги водопостачання залишається незмінним, підприємство переводитиме водозабори на резервне живлення лише за тривалої відсутності електричної енергії”, – попередили мешканців Люботина.

    Автор: Оксана Горун

    Новини за темою:

    17:32
    Графіки рівномірного вимкнення світла в Харкові розробляються – Терехов
    13:05
    Де на Харківщині під Чугуєвом вже дали світло і воду, а де ще мають – ХОВА
    20:39
    У селищі на Харківщині завтра не буде води через аварію
    18:30
    У Коробочкиному на Чугуївщині світло вже повернули, на черзі – ще два села
    17:45
    Терехов – про ситуацію зі світлом, водою, опаленням і транспортом у Харкові

  • Категорії: Економіка, Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Жителям міста під Харковом комунальники радять створити запаси води»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 6 Грудня 2022 в 11:09;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У разі відключення електрики люботинські комунальники не готові відразу включати генератори, щоб забезпечити подачу води, оскільки вартість роботи генераторів значно вища за ціну електроенергії".