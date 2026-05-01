П’яний водій у Харкові намагався вирішити питання хабарем

Події 11:15   01.05.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Напередодні близько 21:00 патрульні зупинили авто Dacia на вулиці Метробудівників у Харкові за порушення правил дорожнього руху. 

Однак під час спілкування копи помітили у чоловіка ознаки алкогольного сп’яніння та запропонували йому пройти відповідний огляд. Чоловік відмовився, натомість запропонував хабар, пишуть в облуправлінні Патрульної поліції.

На неодноразові попередження про кримінальну відповідальність за пропозицію неправомірної вигоди чоловік не реагував. Для фіксації всіх обставин події поліцейські викликали на місце слідчо-оперативну групу“, – зазначили правоохоронці.

В результаті на чоловіка склали адмінпротокол, незабаром матеріали справи передадуть до суду.

  • • Дата публікації матеріалу: 1 Травня 2026 в 11:15;

