Чим займалися патрульні в новорічну ніч на Харківщині

В облуправлінні Патрульної поліції розповіли, як провели новорічну ніч копи.

Так, за нічну зміну патрульні обробили 135 викликів. Патрульні зафіксували:

шість випадків управління у стані сп’яніння;

одну спробу надання неправомірної вигоди;

обробили чотири дорожньо-транспортні пригоди.

Нагадаємо, раніше МГ “Об’єктив” передавала, що вранці 1 січня начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував: росіяни атакували вісім населених пунктів області. Внаслідок обстрілу у с. Одноробівка Золочівської громади постраждали 76-річний чоловік та 61-річна жінка.