Live

Чим займалися патрульні в новорічну ніч на Харківщині

Події 13:30   01.01.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Чим займалися патрульні в новорічну ніч на Харківщині

В облуправлінні Патрульної поліції розповіли, як провели новорічну ніч копи. 

Так, за нічну зміну патрульні обробили 135 викликів. Патрульні зафіксували:

  • шість випадків управління у стані сп’яніння;
  • одну спробу надання неправомірної вигоди;
  • обробили чотири дорожньо-транспортні пригоди.

Нагадаємо, раніше МГ “Об’єктив” передавала, що вранці 1 січня начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував: росіяни атакували вісім населених пунктів області. Внаслідок обстрілу у с. Одноробівка Золочівської громади постраждали 76-річний чоловік та 61-річна жінка.

Читайте також: У новорічну ніч росіяни цинічно били по житлу – інформація від ДСНС

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
