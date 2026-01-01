Чим займалися патрульні в новорічну ніч на Харківщині
В облуправлінні Патрульної поліції розповіли, як провели новорічну ніч копи.
Так, за нічну зміну патрульні обробили 135 викликів. Патрульні зафіксували:
- шість випадків управління у стані сп’яніння;
- одну спробу надання неправомірної вигоди;
- обробили чотири дорожньо-транспортні пригоди.
Нагадаємо, раніше МГ “Об’єктив” передавала, що вранці 1 січня начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував: росіяни атакували вісім населених пунктів області. Внаслідок обстрілу у с. Одноробівка Золочівської громади постраждали 76-річний чоловік та 61-річна жінка.
Читайте також: У новорічну ніч росіяни цинічно били по житлу – інформація від ДСНС
Популярно
Новини за темою:
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Чим займалися патрульні в новорічну ніч на Харківщині», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 1 Січня 2026 в 13:30;