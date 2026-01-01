Live

Чем занимались патрульные в новогоднюю ночь на Харьковщине

Происшествия 13:30   01.01.2026
Николь Костенко-Лагутина
В облуправлении Патрульной полиции рассказали, как провели новогоднюю ночь копы. 

Так за ночную смену патрульные обработали 135 вызовов. Патрульные зафиксировали:

  • шесть случаев управления в состоянии опьянения;
  • одну попытку предоставления неправомерной выгоды;
  •  обработали четыре дорожно-транспортных происшествия.

Напомним, ранее МГ «Объектив» передавала, что утром 1 января начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал: что россияне атаковали восемь населенных пунктов области. В результате обстрела в с. Одноробовка Золочевской громады пострадали 76-летний мужчина и 61-летняя женщина.

Читайте также: В новогоднюю ночь россияне цинично били по жилью – информация от ГСЧС

Автор: Николь Костенко-Лагутина
01.01.2026, 13:30

