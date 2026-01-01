Чем занимались патрульные в новогоднюю ночь на Харьковщине
В облуправлении Патрульной полиции рассказали, как провели новогоднюю ночь копы.
Так за ночную смену патрульные обработали 135 вызовов. Патрульные зафиксировали:
- шесть случаев управления в состоянии опьянения;
- одну попытку предоставления неправомерной выгоды;
- обработали четыре дорожно-транспортных происшествия.
Напомним, ранее МГ «Объектив» передавала, что утром 1 января начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал: что россияне атаковали восемь населенных пунктов области. В результате обстрела в с. Одноробовка Золочевской громады пострадали 76-летний мужчина и 61-летняя женщина.
