Два десятки п’яних водіїв розсікали на дорогах Харківщини

В облуправлінні Патрульної поліції розповіли, що протягом минулої доби зафіксували на дорогах Харківщини 20 випадків водіння авто у нетверезому стані.

“На щастя, їхню небезпечну подорож закінчили наші інспектори. На порушників складені відповідні адміністративні матеріали, які направлять до суду“, – додали в поліції.

Копи вкотре нагадали, що п’яні водії на дорогах несуть загрозу не лише собі, а й іншим учасникам дорожнього руху. Тому знову закликали мешканців сідати за кермо лише тверезими.

Нагадаємо, напередодні вночі по Сумській роз’їжджав водій, який випив у 12 разів більше норми. Патрульна поліція Харківщини повідомила: у водія Chevrolet, якого зупинили на Сумській під час комендантської години, у крові було 2,47 проміле алкоголю. Аби уникнути адміністративної відповідальності водій почав пропонувати патрульним неправомірну вигоду у сумі 10 000 гривень. На неодноразові попередження про кримінальну відповідальність за пропозицію неправомірної вигоди чоловік не реагував.