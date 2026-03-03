Live

Два десятки п’яних водіїв розсікали на дорогах Харківщини

Події 11:46   03.03.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Два десятки п’яних водіїв розсікали на дорогах Харківщини

В облуправлінні Патрульної поліції розповіли, що протягом минулої доби зафіксували на дорогах Харківщини 20 випадків водіння авто у нетверезому стані.

На щастя, їхню небезпечну подорож закінчили наші інспектори. На порушників складені відповідні адміністративні матеріали, які направлять до суду“, – додали в поліції.

Копи вкотре нагадали, що п’яні водії на дорогах несуть загрозу не лише собі, а й іншим учасникам дорожнього руху. Тому знову закликали мешканців сідати за кермо лише тверезими.

Нагадаємо, напередодні вночі по Сумській роз’їжджав водій, який випив у 12 разів більше норми. Патрульна поліція Харківщини повідомила: у водія Chevrolet, якого зупинили на Сумській під час комендантської години, у крові було 2,47 проміле алкоголю. Аби уникнути адміністративної відповідальності водій почав пропонувати патрульним неправомірну вигоду у сумі 10 000 гривень. На неодноразові попередження про кримінальну відповідальність за пропозицію неправомірної вигоди чоловік не реагував.

Читайте також: «Авто для військових»: на Харківщині розшукують організаторів схеми

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
Два десятки п’яних водіїв розсікали на дорогах Харківщини
Два десятки п’яних водіїв розсікали на дорогах Харківщини
03.03.2026, 11:46
Новини Харкова – головне 3 березня: “приліт” у місті, атаки РФ
Новини Харкова – головне 3 березня: “приліт” у місті, атаки РФ
03.03.2026, 11:14
Синєгубов: майже півсотні безпілотників атакували Харківщину
Синєгубов: майже півсотні безпілотників атакували Харківщину
03.03.2026, 08:48
За крадіжку кабелів із підвалу чоловік може “сісти” на вісім років
За крадіжку кабелів із підвалу чоловік може “сісти” на вісім років
03.03.2026, 09:23
Сьогодні вранці по Харкову знову вдарив безпілотник – Терехов
Сьогодні вранці по Харкову знову вдарив безпілотник – Терехов
03.03.2026, 07:10
Шість разів рятувальники ліквідовували наслідки затоплень на Харківщині
Шість разів рятувальники ліквідовували наслідки затоплень на Харківщині
03.03.2026, 09:59

Новини за темою:

21.01.2026
Що виявили копи під час перевірки авто на Харківщині
18.01.2026
Це може врятувати тварин у морози: чим допомогти безпритульним чотирилапим
01.01.2026
Чим займалися патрульні в новорічну ніч на Харківщині
26.08.2025
Врізалася в тролейбус і поїхала – де копи знайшли нетверезу водійку
01.08.2025
У чому, нервуючи, зізнався чоловік поліцейським у Харкові


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Два десятки п’яних водіїв розсікали на дорогах Харківщини», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 3 Березня 2026 в 11:46;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "В облуправлінні Патрульної поліції розповіли, що протягом минулої доби зафіксували на дорогах Харківщини 20 випадків водіння авто у нетверезому стані.".