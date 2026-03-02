Вночі по Сумській роз’їжджав водій, який випив у 12 разів більше за норму
Патрульна поліція Харківщини повідомила: у водія Chevrolet, який зупинили на Сумській під час комендантської години, у крові було 2,47 проміле алкоголю.
“Що перевищило допустиму норму в понад 12 разів, з результатом огляду чоловік погодився”, – зазначила пресслужба Патрульної поліції.
Проте фактом їзди в комендантську годину по центру п’яним водій вирішив не обмежуватися. Далі, за заявою поліціянтів, він спробував “розв’язати питання на місці”.
“Аби уникнути адміністративної відповідальності водій почав пропонувати патрульним неправомірну вигоду у сумі 10 000 гривень. На неодноразові попередження про кримінальну відповідальність за пропозицію неправомірної вигоди чоловік не реагував. Патрульні відреагували на такі дії викликом слідчо-оперативної групи. Надалі оцінку його діям нададуть слідчі”, – прокоментували в повідомленні.
Від керування автомобілем чоловіка усунули та склали на нього адміністративний протокол.
