Live

Ночью по Сумской разъезжал водитель, выпивший в 12 раз больше нормы

Происшествия 12:45   02.03.2026
Оксана Горун
Ночью по Сумской разъезжал водитель, выпивший в 12 раз больше нормы

Патрульная полиция Харьковщины сообщила: у водителя Chevrolet, который остановили на Сумской во время комендантского часа, в крови было 2,47 промилле алкоголя.

«Что превысило допустимую норму более чем в 12 раз, с результатом осмотра мужчина согласился», — отметила пресс-служба Патрульной полиции.

Однако фактом езды в комендантский час по центру пьяным водитель решил не ограничиваться. Дальше, по заявлению полицейских, он попытался «решить вопрос на месте».

«Чтобы избежать административной ответственности, водитель начал предлагать патрульным неправомерную выгоду в сумме 10 000 гривен. На неоднократные предупреждения об уголовной ответственности за предложение неправомерной выгоды мужчина не реагировал. Патрульные отреагировали на подобные действия вызовом следственно-оперативной группы. В дальнейшем оценку его действиям дадут следователи», — прокомментировали в сообщении.

Читайте также: Как из реки в Харькове доставали «Ниву», показали спасатели (фото, видео)

От управления автомобилем мужчину отстранили и составили на него административный протокол.

Напомним, утром 2 марта в Харькове на Аэрокосмическом проспекте перевернулась фура. Грузовик перекрыл движение трамваев. Видео момента ДТП опубликовали Telegram-каналы.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Взрывы прогремели в Харькове утром 2 марта: что известно (дополнено)
Взрывы прогремели в Харькове утром 2 марта: что известно (дополнено)
02.03.2026, 09:16
Новости Харькова – главное 2 марта: удары по городу, пожары
Новости Харькова – главное 2 марта: удары по городу, пожары
02.03.2026, 11:08
Сегодня 2 марта 2026: какой праздник и день в истории
Сегодня 2 марта 2026: какой праздник и день в истории
02.03.2026, 06:00
На Аэрокосмическом проспекте перевернулась фура – соцсети (фото/видео)
На Аэрокосмическом проспекте перевернулась фура – соцсети (фото/видео)
02.03.2026, 10:20
В результате утренних «прилетов» в Харькове начались пожары – детали от ГСЧС
В результате утренних «прилетов» в Харькове начались пожары – детали от ГСЧС
02.03.2026, 07:51
Что творится с дорогой на выезде из Харькова, починят ли ее, сообщил Гололобов
Что творится с дорогой на выезде из Харькова, починят ли ее, сообщил Гололобов
02.03.2026, 13:14

Новости по теме:

16.02.2026
Полицейский с друзьями наживались на сдаче экзаменов на водительские права
04.02.2026
Пьяный водитель на Харьковщине хотел «отмазаться» за $1000 – полиция
21.01.2026
Погорел на взятке: чиновника Госпродпотребслужбы будут судить в Харькове
16.01.2026
На взятке и махинациях с весом марихуаны разоблачили полицейских в Харькове
13.01.2026
Получил от россиянина взятку в 4,5 тыс. долларов: в Харькове задержали бегунка


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Ночью по Сумской разъезжал водитель, выпивший в 12 раз больше нормы», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 2 марта 2026 в 12:45;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Патрульная полиция Харьковщины сообщила: у водителя Chevrolet, который остановили на Сумской во время комендантского часа, в крови было 2,47 промилле алкоголя".