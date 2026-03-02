Ночью по Сумской разъезжал водитель, выпивший в 12 раз больше нормы

Патрульная полиция Харьковщины сообщила: у водителя Chevrolet, который остановили на Сумской во время комендантского часа, в крови было 2,47 промилле алкоголя.

«Что превысило допустимую норму более чем в 12 раз, с результатом осмотра мужчина согласился», — отметила пресс-служба Патрульной полиции.

Однако фактом езды в комендантский час по центру пьяным водитель решил не ограничиваться. Дальше, по заявлению полицейских, он попытался «решить вопрос на месте».

«Чтобы избежать административной ответственности, водитель начал предлагать патрульным неправомерную выгоду в сумме 10 000 гривен. На неоднократные предупреждения об уголовной ответственности за предложение неправомерной выгоды мужчина не реагировал. Патрульные отреагировали на подобные действия вызовом следственно-оперативной группы. В дальнейшем оценку его действиям дадут следователи», — прокомментировали в сообщении.

От управления автомобилем мужчину отстранили и составили на него административный протокол.

