Ночью по Сумской разъезжал водитель, выпивший в 12 раз больше нормы
Патрульная полиция Харьковщины сообщила: у водителя Chevrolet, который остановили на Сумской во время комендантского часа, в крови было 2,47 промилле алкоголя.
«Что превысило допустимую норму более чем в 12 раз, с результатом осмотра мужчина согласился», — отметила пресс-служба Патрульной полиции.
Однако фактом езды в комендантский час по центру пьяным водитель решил не ограничиваться. Дальше, по заявлению полицейских, он попытался «решить вопрос на месте».
«Чтобы избежать административной ответственности, водитель начал предлагать патрульным неправомерную выгоду в сумме 10 000 гривен. На неоднократные предупреждения об уголовной ответственности за предложение неправомерной выгоды мужчина не реагировал. Патрульные отреагировали на подобные действия вызовом следственно-оперативной группы. В дальнейшем оценку его действиям дадут следователи», — прокомментировали в сообщении.
Читайте также: Как из реки в Харькове доставали «Ниву», показали спасатели (фото, видео)
От управления автомобилем мужчину отстранили и составили на него административный протокол.
Напомним, утром 2 марта в Харькове на Аэрокосмическом проспекте перевернулась фура. Грузовик перекрыл движение трамваев. Видео момента ДТП опубликовали Telegram-каналы.
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: взятка, новости Харькова, патрульна поліція, пьяный за рулем;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Ночью по Сумской разъезжал водитель, выпивший в 12 раз больше нормы», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 2 марта 2026 в 12:45;