Live

Полицейский с друзьями наживались на сдаче экзаменов на водительские права

Происшествия 21:24   16.02.2026
Оксана Якушко
Полицейский с друзьями наживались на сдаче экзаменов на водительские права

Водительские права в обход закона стоили 84 тыс. грн., сообщает Харьковская областная прокуратура.

В ноябре 2024 года действующий начальник одного из райотделов управления полиции в Харьковской области предложил своему знакомому, лишенному прав за вождение «под мухой», оформить водительское удостоверение категории «D» за деньги. Он обещал повлиять на служащих ТСЦ для принятия положительного решения.

В дальнейшем полицейский сообщил, что теоретический экзамен будет состоять из двух попыток: во время первой нужно самостоятельно пройти тест с отрицательным результатом, во время второй — с помощью сотрудников центра.

Уже в январе после первой неудачной попытки здать теорию полицейский получил от кандидата 55 тысяч гривен. В дальнейшем к махинации правоохранитель привлек посредников. Первый предоставлял мужчине инструкции по организационным вопросам и координировал его действия, за что получил 14 тыс. гривен.
В дальнейшем кандидат успешно сдал теоретический экзамен в Донецкой области.

При подготовке к практической части присоединился еще один координатор — он организовал регистрацию, инструктаж и поездку. Кандидат заплатил ему 7 тыс. гривен в качестве «задатка». Посредник сообщил, что указанная сумма уже передана «нужным людям».

В Краматорске координатор получил еще 8 тысяч гривен. В дальнейшем инструктор объявил успешную сдачу практического экзамена. Мужчина получил водительское удостоверение категории «D».

В общей сложности дельцы «заработали» 84 тыс. грн неправомерной выгоды.

Правоохранители разоблачили схему в сентябре 2025 года и сообщили всем троим о подозрении.

С занимаемой должности полицейского уволили. Двум его сообщникам инкриминировали пособничество. Обвиняемых будут судить в Днепровском райсуде Днепропетровской области.

Читайте также: Можно ли сделать энергонезависимой харьковскую многоэтажку — ответ эксперта 📹

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Можно ли сделать энергонезависимой харьковскую многоэтажку — ответ эксперта 📹
Можно ли сделать энергонезависимой харьковскую многоэтажку — ответ эксперта 📹
16.02.2026, 15:24
Как 17 января планируют выключать свет в Харькове и области
Как 17 января планируют выключать свет в Харькове и области
16.02.2026, 22:25
«Долетает хлам»: Синегубов об установке антидроновых сеток вокруг Харькова
«Долетает хлам»: Синегубов об установке антидроновых сеток вокруг Харькова
16.02.2026, 10:37
17 февраля трамваи не будут ходить в некоторых районах Харькова из-за погоды
17 февраля трамваи не будут ходить в некоторых районах Харькова из-за погоды
16.02.2026, 19:54
Новости Харькова — главное за 16 февраля: фронт, демонтаж антидроновых сеток
Новости Харькова — главное за 16 февраля: фронт, демонтаж антидроновых сеток
16.02.2026, 22:15
Гонки с уклонистом в Харькове и спасение 19 лошадей – итоги 16 февраля
Гонки с уклонистом в Харькове и спасение 19 лошадей – итоги 16 февраля
16.02.2026, 23:47

Новости по теме:

04.02.2026
Пьяный водитель на Харьковщине хотел «отмазаться» за $1000 – полиция
21.01.2026
Погорел на взятке: чиновника Госпродпотребслужбы будут судить в Харькове
16.01.2026
На взятке и махинациях с весом марихуаны разоблачили полицейских в Харькове
13.01.2026
Получил от россиянина взятку в 4,5 тыс. долларов: в Харькове задержали бегунка
24.11.2025
Водитель в Харькове предлагала копам 20, а затем 40 тысяч: чем это закончилось


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Полицейский с друзьями наживались на сдаче экзаменов на водительские права», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 16 февраля 2026 в 21:24;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Водительские права в обход закона стоили 84 тыс. грн., сообщает Харьковская областная прокуратура.".