Полицейский с друзьями наживались на сдаче экзаменов на водительские права
Водительские права в обход закона стоили 84 тыс. грн., сообщает Харьковская областная прокуратура.
В ноябре 2024 года действующий начальник одного из райотделов управления полиции в Харьковской области предложил своему знакомому, лишенному прав за вождение «под мухой», оформить водительское удостоверение категории «D» за деньги. Он обещал повлиять на служащих ТСЦ для принятия положительного решения.
В дальнейшем полицейский сообщил, что теоретический экзамен будет состоять из двух попыток: во время первой нужно самостоятельно пройти тест с отрицательным результатом, во время второй — с помощью сотрудников центра.
Уже в январе после первой неудачной попытки здать теорию полицейский получил от кандидата 55 тысяч гривен. В дальнейшем к махинации правоохранитель привлек посредников. Первый предоставлял мужчине инструкции по организационным вопросам и координировал его действия, за что получил 14 тыс. гривен.
В дальнейшем кандидат успешно сдал теоретический экзамен в Донецкой области.
При подготовке к практической части присоединился еще один координатор — он организовал регистрацию, инструктаж и поездку. Кандидат заплатил ему 7 тыс. гривен в качестве «задатка». Посредник сообщил, что указанная сумма уже передана «нужным людям».
В Краматорске координатор получил еще 8 тысяч гривен. В дальнейшем инструктор объявил успешную сдачу практического экзамена. Мужчина получил водительское удостоверение категории «D».
В общей сложности дельцы «заработали» 84 тыс. грн неправомерной выгоды.
Правоохранители разоблачили схему в сентябре 2025 года и сообщили всем троим о подозрении.
С занимаемой должности полицейского уволили. Двум его сообщникам инкриминировали пособничество. Обвиняемых будут судить в Днепровском райсуде Днепропетровской области.
16 февраля 2026 в 21:24