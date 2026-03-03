Два десятка пьяных водителей рассекали на дорогах Харьковщины
В облуправлении Патрульной полиции рассказали, что в течение минувших суток зафиксировали на дорогах Харьковщины 20 случаев вождения авто в нетрезвом состоянии.
«К счастью, их опасное путешествие окончили наши инспекторы. На нарушителей составлены соответствующие административные материалы, которые направят в суд», – добавили в полиции.
Копы в очередной раз напомнили, что пьяные водители на дорогах несут угрозу не только себе, но и другим участникам дорожного движения. Поэтому вновь призвали жителей садиться за руль только трезвыми.
Напомним, накануне ночью по Сумской разъезжал водитель, выпивший в 12 раз больше нормы. Патрульная полиция Харьковщины сообщила: у водителя Chevrolet, который остановили на Сумской во время комендантского часа, в крови было 2,47 промилле алкоголя. Чтобы избежать административной ответственности, водитель начал предлагать патрульным неправомерную выгоду в сумме 10 000 гривен. На неоднократные предупреждения об уголовной ответственности за предложение неправомерной выгоды мужчина не реагировал
3 марта 2026 в 11:46