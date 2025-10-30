Live
Яйца, гречка и масло подорожали – актуальные цены в Харькове

Общество 13:10   30.10.2025
Виктория Яковенко
Яйца, гречка и масло подорожали – актуальные цены в Харькове Фото: Харьковский горсовет

Цены на товары бакалейной группы и яйца проанализировали в Харькове.

«С начала августа на около 15% подорожали гречка и пшено. Также увеличилась стоимость пшеничной муки – на 10%, манной крупы и подсолнечного масла – на 5%. В то же время подешевели макароны (-19%), сахар (-12%) и круглый рис (-5%). Цена на соль остается на том же уровне», – отметили в департаменте административных услуг и потребительского рынка.

По состоянию на конец октября цены:

  • на гречневую крупу в среднем составляют 38,9 грн/кг,
  • на рис длиннозернистый — 54,1 грн/кг,
  • на рис круглозернистый — 55,5 грн/кг,
  • на пшено — 25,7 грн/кг,
  • на манную крупу – 27,6 грн/0,8 кг.
  • 1 кг сахара стоит в среднем 29,1 грн,
  • 1 кг каменной соли – 16,4 грн,
  • 1 кг пшеничной муки – 26,4 грн,
  • 1 кг макаронных изделий (рожки) – 30,1 грн,
  • 850 мл подсолнечного масла – 81,8 грн.

Кроме того, добавляют в мэрии, цена на куриные яйца выросла на 10%. Сейчас они стоят в среднем от 65 до 90 грн./10 шт.

Напомним, с какими беспрецедентными вызовами столкнулись украинские производители, как это повлияло на цены на мясо, яйца, молочные продукты, овощи, растительное масло, и на чем харьковчане смогут сэкономить осенью и зимой, узнавала МГ «Объектив». Детальнее.

Читайте также: Сколько предприятий, снабжавших мясом Харьков, разрушили россияне (видео)

Автор: Виктория Яковенко
