Яйца, гречка и масло подорожали – актуальные цены в Харькове

Цены на товары бакалейной группы и яйца проанализировали в Харькове.

«С начала августа на около 15% подорожали гречка и пшено. Также увеличилась стоимость пшеничной муки – на 10%, манной крупы и подсолнечного масла – на 5%. В то же время подешевели макароны (-19%), сахар (-12%) и круглый рис (-5%). Цена на соль остается на том же уровне», – отметили в департаменте административных услуг и потребительского рынка.

По состоянию на конец октября цены:

на гречневую крупу в среднем составляют 38,9 грн/кг,

на рис длиннозернистый — 54,1 грн/кг,

на рис круглозернистый — 55,5 грн/кг,

на пшено — 25,7 грн/кг,

на манную крупу – 27,6 грн/0,8 кг.

1 кг сахара стоит в среднем 29,1 грн,

1 кг каменной соли – 16,4 грн,

1 кг пшеничной муки – 26,4 грн,

1 кг макаронных изделий (рожки) – 30,1 грн,

850 мл подсолнечного масла – 81,8 грн.

Кроме того, добавляют в мэрии, цена на куриные яйца выросла на 10%. Сейчас они стоят в среднем от 65 до 90 грн./10 шт.

