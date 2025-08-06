В Харькове подорожали рис, макароны и масло: что с ценами на яйца – мэрия
В Харьковском горсовете сообщили данные о мониторинге цен на отдельные товары бакалейной группы и яйца.
По данным департамента административных услуг и потребительского рынка, с начала июня круглый рис подорожал на 3%, манная крупа, макароны и подсолнечное масло — на 5%, а рис длиннозернистый — на 7%. В то же время подешевела мука пшеничная (-6%) и соль (-12%). Цена на гречку, пшено и сахар остается на том же уровне.
По состоянию на 6 августа цены на гречку в среднем составляют 32,9 грн/кг, на рис длиннозернистый – 55,1 грн/кг, на рис круглозернистый – 58,4 грн/кг, на пшено – 21,9 грн/кг, на манную крупу – 26,4 грн/0,8 кг. 1 кг сахара стоит в среднем 32,7 грн, 1 кг каменной соли – 16,4 грн, 1 кг пшеничной муки – 23,5 грн, 1 кг макаронных изделий (рожки) – 36,1 грн, 850 мл подсолнечного масла – 78,2 грн.
«Кроме того, стабильной остается цена на куриные яйца. Сейчас они стоят в среднем от 55 до 85 грн/10 шт», — отметили в мэрии.
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- • Дата публикации материала: 6 августа 2025 в 15:22;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковском горсовете сообщили данные о мониторинге цен на отдельные товары бакалейной группы и яйца.".