Live
  • Пн 04.08.2025
  • Харьков  +24°С
  • USD 41.76
  • EUR 47.64

Огурцы и помидоры подешевели: цены на сезонные овощи и фрукты в Харькове

Общество 12:07   04.08.2025
Виктория Яковенко
Огурцы и помидоры подешевели: цены на сезонные овощи и фрукты в Харькове Фото: Харьковский горсовет

В Харьковском горсовете заявляют: в торговых заведениях и на рынках города продолжают снижаться цены на сезонные овощи и фрукты.

По данным мэрии, с начала июля цены на огурцы в среднем снизились на 10%, помидоры – на 15%, молодой картофель – на 20%, кабачки – на 10%, морковь – на 37%, свеклу – на 13%, кукурузу и перец – на 40%. В то же время подорожала капуста примерно на 20%.

По состоянию на 4 августа свежие огурцы стоят от 30 до 45 грн/кг, помидоры красные — от 40 до 60 грн/кг, капуста — от 20 до 30 грн/кг, картофель — от 18 до 30 грн/кг, кабачки — от 15 до 25 грн/кг, морковь и свекла — от 20 до 35 грн/кг, лук репчатый — от 20 до 25 грн/кг, перец — от 40 до 70 грн/кг.

«Также на рынках города уже есть в продаже баклажаны (30-50 грн/кг), персики (80-130 грн/кг) и сливы (40-50 грн/кг)», — добавили в горсовете.

Читайте также: Сезон арбузов и дынь в Харькове открыт: по чем в городе сезонные бахчевые

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Новости Харькова — главное 4 августа: ситуация на КПП «Гоптовка», что с ценами
Новости Харькова — главное 4 августа: ситуация на КПП «Гоптовка», что с ценами
04.08.2025, 13:07
«Заманчивые перспективы» открываются для РФ возле Купянска – что произошло
«Заманчивые перспективы» открываются для РФ возле Купянска – что произошло
04.08.2025, 09:35
Огурцы и помидоры подешевели: цены на сезонные овощи и фрукты в Харькове
Огурцы и помидоры подешевели: цены на сезонные овощи и фрукты в Харькове
04.08.2025, 12:07
Дождь, порывы ветра и туман. Прогноз погоды на 4 августа в Харькове и области
Дождь, порывы ветра и туман. Прогноз погоды на 4 августа в Харькове и области
03.08.2025, 21:14
Сегодня 4 августа: какой праздник и день в истории
Сегодня 4 августа: какой праздник и день в истории
04.08.2025, 06:00
Появилась новая «Карточка харьковчанина», для кого ее разработали – Терехов
Появилась новая «Карточка харьковчанина», для кого ее разработали – Терехов
04.08.2025, 13:03

Новости по теме:

15:41
На каком этапе восстановление многоэтажки в Холодногорском районе (фото)
13:17
Повреждены 17 зданий, вылетели 260 окон: мэрия о результатах удара по Харькову
14:49
Не только восстановление: Терехов назвал приоритеты для Харькова
11:57
Повреждены более 20 зданий, выбиты 266 окон: мэрия подводит итоги «прилетов»
12:37
В Харькове дешевеют овощи и фрукты, но выросла цена на клубнику – мэрия

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «Огурцы и помидоры подешевели: цены на сезонные овощи и фрукты в Харькове»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 4 августа 2025 в 12:07;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковском горсовете заявляют: в торговых заведениях и на рынках города продолжают снижаться цены на сезонные овощи и фрукты.".