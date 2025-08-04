Огурцы и помидоры подешевели: цены на сезонные овощи и фрукты в Харькове

В Харьковском горсовете заявляют: в торговых заведениях и на рынках города продолжают снижаться цены на сезонные овощи и фрукты.

По данным мэрии, с начала июля цены на огурцы в среднем снизились на 10%, помидоры – на 15%, молодой картофель – на 20%, кабачки – на 10%, морковь – на 37%, свеклу – на 13%, кукурузу и перец – на 40%. В то же время подорожала капуста примерно на 20%.

По состоянию на 4 августа свежие огурцы стоят от 30 до 45 грн/кг, помидоры красные — от 40 до 60 грн/кг, капуста — от 20 до 30 грн/кг, картофель — от 18 до 30 грн/кг, кабачки — от 15 до 25 грн/кг, морковь и свекла — от 20 до 35 грн/кг, лук репчатый — от 20 до 25 грн/кг, перец — от 40 до 70 грн/кг.

«Также на рынках города уже есть в продаже баклажаны (30-50 грн/кг), персики (80-130 грн/кг) и сливы (40-50 грн/кг)», — добавили в горсовете.