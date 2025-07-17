Сезон арбузов и дынь в Харькове открыт: по чем в городе сезонные бахчевые

В пресс-службе мэрии сообщили: в Харькове уже начали продавать арбузы и дыни.

«По сравнению с июлем 2024 года цены на бахчевые культуры выросли примерно на 20%. На сегодня арбузы стоят в среднем 19-30 грн/кг, а дыни — 35-60 грн/кг.», – передают в Департаменте административных услуг и потребительского рынка.

На рынках и в магазинах города продают бахчевые, выращенные в Харьковской, Полтавской, Одесской, Николаевской областях, а также привезенные из Узбекистана, Азербайджана и Турции.