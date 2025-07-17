Сезон арбузов и дынь в Харькове открыт: по чем в городе сезонные бахчевые
Фото: ХГС
В пресс-службе мэрии сообщили: в Харькове уже начали продавать арбузы и дыни.
«По сравнению с июлем 2024 года цены на бахчевые культуры выросли примерно на 20%. На сегодня арбузы стоят в среднем 19-30 грн/кг, а дыни — 35-60 грн/кг.», – передают в Департаменте административных услуг и потребительского рынка.
На рынках и в магазинах города продают бахчевые, выращенные в Харьковской, Полтавской, Одесской, Николаевской областях, а также привезенные из Узбекистана, Азербайджана и Турции.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: арбузы, продукты, Харьков, цены;
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- • Дата публикации материала: 17 июля 2025 в 09:55;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В пресс-службе мэрии сообщили: в Харькове уже начали продавать арбузы и дыни.".