Сезон кавунів та динь у Харкові відкритий: ціни на сезонні баштанні в місті

У пресслужбі мерії повідомили: у Харкові вже почали продавати кавуни та дині.

“Порівняно з липнем 2024 року ціни на баштанні культури зросли приблизно на 20 %. На сьогодні кавуни коштують у середньому 19-30 грн/кг, а дині – 35-60 грн/кг.“, – передають у Департаменті адміністративних послуг та споживчого ринку.

На ринках та в магазинах міста продають баштанні, вирощені в Харківській, Полтавській, Одеській, Миколаївській областях, а також привезені з Узбекистану, Азербайджану та Туреччини.