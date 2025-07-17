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Сезон кавунів та динь у Харкові відкритий: ціни на сезонні баштанні в місті

Суспільство 09:55   17.07.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Сезон кавунів та динь у Харкові відкритий: ціни на сезонні баштанні в місті Фото: ХМР

У пресслужбі мерії повідомили: у Харкові вже почали продавати кавуни та дині.

“Порівняно з липнем 2024 року ціни на баштанні культури зросли приблизно на 20 %. На сьогодні кавуни коштують у середньому 19-30 грн/кг, а дині – 35-60 грн/кг.“, – передають у Департаменті адміністративних послуг та споживчого ринку.

На ринках та в магазинах міста продають баштанні, вирощені в Харківській, Полтавській, Одеській, Миколаївській областях, а також привезені з Узбекистану, Азербайджану та Туреччини.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 17 Липня 2025 в 09:55;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У пресслужбі мерії повідомили: у Харкові вже почали продавати кавуни та дині.".