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Огірки та помідори подешевшали: ціни на сезонні овочі та фрукти в Харкові

Суспільство 12:07   04.08.2025
Вікторія Яковенко
Огірки та помідори подешевшали: ціни на сезонні овочі та фрукти в Харкові Фото: Харківська міськрада

У Харківській міськраді заявляють: у закладах торгівлі та на ринках міста продовжують знижуватися ціни на сезонні овочі та фрукти.

За даними мерії, від початку липня ціни на огірки в середньому знизилися на 10%, помідори – на 15%, молоду картоплю – на 20%, кабачки – на 10%, моркву – на 37%, буряк – на 13%, кукурудзу та перець – на 40%. Водночас подорожчала капуста приблизно на 20 %.

Станом на 4 серпня свіжі огірки коштують від 30 до 45 грн/кг, помідори червоні – від 40 до 60 грн/кг, капуста – від 20 до 30 грн/кг, картопля – від 18 до 30 грн/кг, кабачки – від 15 до 25 грн/кг, морква та буряк – від 20 до 35 грн/кг, цибуля ріпчаста – від 20 до 25 грн/кг, перець – від 40 до 70 грн/кг.

«Також на ринках міста вже є в продажу баклажани (30-50 грн/кг), персики (80-130 грн/кг) та сливи (40-50 грн/кг)», – додали в міськраді.

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Автор: Вікторія Яковенко
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Ви читали новину: «Огірки та помідори подешевшали: ціни на сезонні овочі та фрукти в Харкові»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській міськраді заявляють: у закладах торгівлі та на ринках міста продовжують знижуватися ціни на сезонні овочі та фрукти.".