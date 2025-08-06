У Харкові подорожчали рис, макарони і олія: що з цінами на яйця – мерія
У Харківській міськраді повідомили дані про моніторинг цін на окремі товари бакалійної групи та яйця.
За даними департаменту адміністративних послуг та споживчого ринку, від початку червня рис круглий подорожчав на 3%, манна крупа, макарони та соняшникова олія – на 5%, а рис довгозернистий – на 7%. Водночас подешевшало борошно пшеничне (-6%) та сіль (-12%). Ціна на гречку, пшоно та цукор залишається на тому ж рівні.
Станом на 6 серпня ціни на гречку в середньому становлять 32,9 грн/кг, на рис довгозернистий – 55,1 грн/кг, на рис круглозернистий – 58,4 грн/кг, на пшоно – 21,9 грн/кг, на манну крупу – 26,4 грн/0,8 кг. 1 кг цукру коштує в середньому 32,7 грн, 1 кг кам’яної солі – 16,4 грн, 1 кг пшеничного борошна – 23,5 грн, 1 кг макаронних виробів (ріжки) – 36,1 грн, 850 мл соняшникової олії – 78,2 грн.
«Крім того, стабільною залишається ціна на курячі яйця. Зараз вони коштують в середньому від 55 до 85 грн/10 шт», – зазначили у мерії.
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Серпня 2025 в 15:22;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській міськраді повідомили дані про моніторинг цін на окремі товари бакалійної групи та яйця.".