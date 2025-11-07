Live

Овочі та фрути подорожчали в Харкові – мерія промоніторила ціни

Суспільство 12:27   07.11.2025
Вікторія Яковенко
Фото: Харківська міськрада

У Харківській міськраді заявляють, що у місті з початку осені зросли ціни на свіжі овочі та фрукти. Пояснюють: це зумовлено завершенням сезону плодоношення, збільшенням кількості тепличної та імпортованої продукції.

Зокрема, за даними мерії, огірки подорожчали на близько 60%, помідори – на 45%, цибуля ріпчаста – на 25%. Ціни на картоплю, капусту білокачанну, моркву, буряк та яблука залишилися на тому ж рівні, що й на початку вересня.

  • На ринках картопля коштує 20-28 грн/кг,
  • цибуля ріпчаста, морква та буряк – 20-25 грн/кг,
  • капуста білокачанна – 25-33 грн/кг,
  • помідори червоні – 60-85 грн/кг,
  • огірки – 100-130 грн/кг,
  • яблука – 40-55 грн/кг.

«Крім того, у продажу на ринках з’являються цитрусові. Станом на сьогодні ціни на мандарини становлять 100-150 грн/кг, апельсини – 80-100 грн/кг», – зазначили у міськраді.

У мерії додали: порівняно з листопадом минулого року картопля, морква, буряк і капуста білокачанна подешевшали на 12-28%, а яблука подорожчали на 25%. Ціни на огірки, помідори та цитрусові залишилися такими ж.

Нагадаємо, раніше в Харківській міськраді проаналізували ціни на товари бакалійної групи. Зазначалось, що від початку серпня на близько 15% подорожчали гречка та пшоно. Також збільшилася вартість пшеничного борошна – на 10%, манної крупи та соняшникової олії – на 5%. Водночас подешевшали макарони (-19%), цукор (-12%) та рис круглий (-5%). Ціна на сіль залишається на тому ж рівні.

Автор: Вікторія Яковенко
