Овочі та фрути подорожчали в Харкові – мерія промоніторила ціни
У Харківській міськраді заявляють, що у місті з початку осені зросли ціни на свіжі овочі та фрукти. Пояснюють: це зумовлено завершенням сезону плодоношення, збільшенням кількості тепличної та імпортованої продукції.
Зокрема, за даними мерії, огірки подорожчали на близько 60%, помідори – на 45%, цибуля ріпчаста – на 25%. Ціни на картоплю, капусту білокачанну, моркву, буряк та яблука залишилися на тому ж рівні, що й на початку вересня.
- На ринках картопля коштує 20-28 грн/кг,
- цибуля ріпчаста, морква та буряк – 20-25 грн/кг,
- капуста білокачанна – 25-33 грн/кг,
- помідори червоні – 60-85 грн/кг,
- огірки – 100-130 грн/кг,
- яблука – 40-55 грн/кг.
«Крім того, у продажу на ринках з’являються цитрусові. Станом на сьогодні ціни на мандарини становлять 100-150 грн/кг, апельсини – 80-100 грн/кг», – зазначили у міськраді.
У мерії додали: порівняно з листопадом минулого року картопля, морква, буряк і капуста білокачанна подешевшали на 12-28%, а яблука подорожчали на 25%. Ціни на огірки, помідори та цитрусові залишилися такими ж.
Нагадаємо, раніше в Харківській міськраді проаналізували ціни на товари бакалійної групи. Зазначалось, що від початку серпня на близько 15% подорожчали гречка та пшоно. Також збільшилася вартість пшеничного борошна – на 10%, манної крупи та соняшникової олії – на 5%. Водночас подешевшали макарони (-19%), цукор (-12%) та рис круглий (-5%). Ціна на сіль залишається на тому ж рівні.
Читайте також: Чи злетять у Харкові ціни на овочі, як торік – прогноз продавців (відео)
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: новини Харкова, овощи, фрукты, ціни;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Овочі та фрути подорожчали в Харкові – мерія промоніторила ціни», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 7 Листопада 2025 в 12:27;