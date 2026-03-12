Скільки коштують насіння, ґрунт і горщики в Харкові: ціни повідомили в мерії
Ціни на насіння квітів і овочів у Харкові порівняно з березнем 2025 року зросли на 15-20%, йдеться в аналізі департаменту адміністративних послуг та споживчого ринку міської ради.
Як зазначають у мерії, вартість насіння залежить від виду, сорту, виробника та об’єму пакування. У середньому вони становлять від 8 до 35 грн за упаковку, а вага насіння коливається від 0,2 до 20 г залежно від культури.
Вартість ґрунтів та субстратів, за даними міськради, залежить від складу, об’єму та торгової марки. Субстрат для розсади з торфом коштує від 45 грн/10 л, універсальний ґрунт – від 90 грн/20 л.
Ціни на пластикові горщики складають від 4 грн/шт., на торф’яні – від 5 грн/шт.
Категорії: Суспільство, Харків; Теги: міськрада, новини Харкова, семена, ціни;
Дата публікації матеріалу: 12 Березня 2026 в 15:13;