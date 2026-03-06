Стрибок цін на бензин і дизпаливо в Україні: що кажуть прем’єрка та експерти

Прем’єрміністерка України Юлія Свириденко повідомила, як в Україні мають намір стабілізувати ситуацію на ринку палива.

Пост про ситуацію, що вже вивела з рівноваги водіїв, Свириденко написала вдень 6 березня. Зростання цін на пальне вона прямо пов’язала з воєнними діями на Близькому Сході.

“Для стабілізації ринку Уряд реалізує комплекс заходів. Зокрема, державна компанія “Укрнафта” до стабілізації ситуації реалізовуватиме пальне з мінімальною торговельною націнкою, формуючи орієнтир справедливої ціни на ринку в нинішніх умовах. Паралельно працюємо з іншими операторами паливного ринку та розраховуємо на їх відповідальну і зважену цінову політику. Також доручила Антимонопольному комітету України та Держпродспоживслужбі посилити контроль за ціновою політикою операторів, щоб не допустити необґрунтованих націнок і ринкових маніпуляцій з боку окремих учасників ринку”, – поінформувала Свириденко.

Профільні міністерства потурбуються про забезпечення паливом насамперед Сил оборони, а також – аграріїв, адже скоро – посівна. Також керівництво України працює з міжнародними партнерами – аби збільшити обсяг імпорту пального.

Зазначимо, зростання цін на пальне спостерігається не лише в Україні. Це загальносвітова тенденція, що пов’язана зі зростанням цін на нафту. Воно ж розпочався після того, як Ізраїль та США атакували Іран. Режим аятол у відповідь не лише почав обстрілювати майже всіх сусідів у регіоні, а й заявив про перекриття Ормузької протоки – однієї з найважливіших морських артерій для транспортування нафти.

“Цікаво, що ті люди, що в суботу так раділи помсті Ірану та відкидали раціональні аргументи про шкоду для України від цієї війни, сьогодні кричать про змову на ринку бензину та хочуть бачити дешеве пальне на тлі зростання ціни на нафту на 30 відсотків”, – прокоментував те, що відбувається, інвестиційний банкір Сергій Фурса.