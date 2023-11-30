Чоловіка, який облив бензином дітей на Харківщині, арештували на 2 місяці
Чоловіку, який хотів убити дітей у Красноградському районі, суд обрав запобіжний захід, повідомили в Нацполіції.
Інцидент стався у селі Станичне Красноградського району 28 листопада. Місцевий мешканець у стані алкогольного сп’яніння із пластикової пляшки облив бензином 5 підлітків від 11 до 17 років і підпалив. Діти не зазнали тілесних ушкоджень.
За цим фактом слідчі Красноградського РВП відкрили кримінальну справу за ч. 2 ст. 15 п.п. 1, 2, 5 ч. 2 ст. 115 (замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України.
Чоловіку повідомили про підозру у скоєнні злочину.
30 листопада суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб.
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- • Дата публікації матеріалу: 30 Листопада 2023 в 16:03;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Чоловіку, який хотів убити дітей у Красноградському районі, суд обрав запобіжний захід, повідомили в Нацполіції.".