Live
  • Чт 30.11.2023
    • Харків
  •   -2°С
  • USD 36.38
  • EUR 39.96

Чоловіка, який облив бензином дітей на Харківщині, арештували на 2 місяці

Події 16:03   30.11.2023
Оксана Якушко
Чоловіка, який облив бензином дітей на Харківщині, арештували на 2 місяці

Чоловіку, який хотів убити дітей у Красноградському районі, суд обрав запобіжний захід, повідомили в Нацполіції.

Інцидент стався у селі Станичне Красноградського району 28 листопада. Місцевий мешканець у стані алкогольного сп’яніння із пластикової пляшки облив бензином 5 підлітків від 11 до 17 років і підпалив. Діти не зазнали тілесних ушкоджень.

За цим фактом слідчі Красноградського РВП відкрили кримінальну справу за ч. 2 ст. 15 п.п. 1, 2, 5 ч. 2 ст. 115 (замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Чоловіку повідомили про підозру у скоєнні злочину.

30 листопада суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб.

Читайте також: Облив підлітків бензином і підпалив. Жителю Харківщини повідомили про підозру

Автор: Оксана Якушко
Популярно
На 5 років засудили харків’янина за любов до комунізму і пропаганду СРСР
На 5 років засудили харків’янина за любов до комунізму і пропаганду СРСР
30.11.2023, 16:39
Гроші на ЗСУ від громад Харківщини: аналітики перевірили, хто скільки дав
Гроші на ЗСУ від громад Харківщини: аналітики перевірили, хто скільки дав
29.11.2023, 11:12
Харків’янин у інстаграмі “продавав” неіснуючі товари
Харків’янин у інстаграмі “продавав” неіснуючі товари
30.11.2023, 09:34
Чоловіка, який облив бензином дітей на Харківщині, арештували на 2 місяці
Чоловіка, який облив бензином дітей на Харківщині, арештували на 2 місяці
30.11.2023, 16:03
Малювала прапори РФ у центрі Харкова: справу школярки передали до суду
Малювала прапори РФ у центрі Харкова: справу школярки передали до суду
30.11.2023, 15:56
У лісі на Харківщині знайшли російський схрон (фото)
У лісі на Харківщині знайшли російський схрон (фото)
30.11.2023, 15:20

Новини за темою:

18:29
ВАКС арештував нардепа з Харкова Одарченка на 2 місяці під заставу у 15 млн
13:11
Понад 200 тис. грн стягнули з харків’янина, який заборгував сину
23:06
ПЗ для дронів: майно експосадовниці мерії Харкова та айтішника заарештували
07:40
Використовують як цапа-відбувайла – ISW про арешт Суровікіна
15:58
Підрив курсантів: начальника кафедри відправили під домашній арешт і звільнили

Ви читали новину: «Чоловіка, який облив бензином дітей на Харківщині, арештували на 2 місяці»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 30 Листопада 2023 в 16:03;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Чоловіку, який хотів убити дітей у Красноградському районі, суд обрав запобіжний захід, повідомили в Нацполіції.".