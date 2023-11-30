Мужчину, облившего бензином детей на Харьковщине, арестовали на 2 месяца
Мужчине, который хотел убийть детей в Красноградском районе, суд избрал меру пресечения, сообщили в Нацполиции.
Инцидент произошел в селе Станичное Красноградского района 28 ноября. Местный житель в состоянии алкогольного опьянения из пластиковой бутылки облил бензином 5 подростков от 11 до 17 лет и поджег. Дети не получили телесные повреждения.
По этому факту следователи Красноградского РУП возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 15 о.п. 1, 2, 5 ч. 2 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
Мужчине сообщили о подозрении в совершении преступления.
30 ноября суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток.
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- • Дата публикации материала: 30 ноября 2023 в 16:03;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мужчине, который хотел убийть детей в Красноградском районе, суд избрал меру пресечения, сообщили в Нацполиции.".