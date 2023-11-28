Live
  • Вт 28.11.2023
    • Харьков
  •   -1°С
  • USD 36.22
  • EUR 39.66

Облил детей бензином и поджег. Жителю Харьковщины грозит срок до пожизненного

Происшествия 22:09   28.11.2023
Елена Нагорная
Облил детей бензином и поджег. Жителю Харьковщины грозит срок до пожизненного Фото: ГУ НП в Харьковской области

Правоохранители квалифицировали событие в селе Станичное Красноградского района Харьковской области, где 40-летний пьяный местный житель облил бензином пятерых подростков и поджег, по ч. 2 ст. 15 и п.п. 1, 2, 5 ч. 2 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) УКУ.

Пятерых подростков в возрасте от 11 до 17 лет направили в медучреждение. Сейчас их жизни и здоровью ничего не угрожает, сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

По данным ведомства, информация о происшествии в магазине поступила около 16:30 28 ноября. С места правоохранители изъяли пластиковую бутылку с бензином и верхнюю одежду потерпевших со следами горения.

Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Ему грозит до 15 лет тюрьмы или пожизненное лишение свободы.


Фото: ГУ НП в Харьковской области

Ранее начальник следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов опубликовал видео, как в селе Станичное местный житель обливает бензином компанию из пяти подростков — четырех девочек и мальчика. Болвинов сообщил, что дети успели убежать, а мужчину задержали. Безработный, который злоупотребляет спиртным, в момент совершения преступления также был пьян.

Читайте также: Пьяный мужчина хотел порезать ножом подростков в Харьковской области

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Дождь, мокрый снег и шквалы. Прогноз погоды в Харькове и области на 29 ноября
Дождь, мокрый снег и шквалы. Прогноз погоды в Харькове и области на 29 ноября
28.11.2023, 21:05
Один умер, трое в реанимации. Кровавое ДТП произошло в Харьковской области
Один умер, трое в реанимации. Кровавое ДТП произошло в Харьковской области
28.11.2023, 16:59
Пьяный житель Харьковщины облил бензином компанию подростков и поджег (видео)
Пьяный житель Харьковщины облил бензином компанию подростков и поджег (видео)
28.11.2023, 20:34
Вечером враг ударил по центру Волчанска на Харьковщине. Тушили пожары (фото)
Вечером враг ударил по центру Волчанска на Харьковщине. Тушили пожары (фото)
28.11.2023, 22:34
Главные новости Харькова 28.11: ДТП с военными, фронт, нападение на подростков
Главные новости Харькова 28.11: ДТП с военными, фронт, нападение на подростков
28.11.2023, 22:40
«Друзья, на Харьковщине снежит». Патрульные обратились к водителям
«Друзья, на Харьковщине снежит». Патрульные обратились к водителям
28.11.2023, 22:51

Новости по теме:

18:31
Около 600 тысяч грн. Больнице Харькова суд вернул деньги за топливо
15:31
На Харьковщине разоблачили трех предателей, которые наладили бизнес с врагом
14:55
Наливал бензин россиянам на оккупированной Харьковщине и руководил АЗС – СБУ
21:11
Що відбувається з цінами на бензин і газ на Харківщині
17:57
Что происходит с ценами на бензин в Харькове — Госпотребслужба (видео)

Вы читали новость: «Облил детей бензином и поджег. Жителю Харьковщины грозит срок до пожизненного»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 28 ноября 2023 в 22:09;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители квалифицировали событие в селе Станичное Красноградского района Харьковской области, где 40-летний пьяный местный житель облил бензином пятерых подростков и поджег, по ч. 2 ст. 15 и п.п. 1, 2, 5 ч. 2 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) УКУ.".