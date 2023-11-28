Облил детей бензином и поджег. Жителю Харьковщины грозит срок до пожизненного
Правоохранители квалифицировали событие в селе Станичное Красноградского района Харьковской области, где 40-летний пьяный местный житель облил бензином пятерых подростков и поджег, по ч. 2 ст. 15 и п.п. 1, 2, 5 ч. 2 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) УКУ.
Пятерых подростков в возрасте от 11 до 17 лет направили в медучреждение. Сейчас их жизни и здоровью ничего не угрожает, сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
По данным ведомства, информация о происшествии в магазине поступила около 16:30 28 ноября. С места правоохранители изъяли пластиковую бутылку с бензином и верхнюю одежду потерпевших со следами горения.
Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Ему грозит до 15 лет тюрьмы или пожизненное лишение свободы.
Фото: ГУ НП в Харьковской области
Ранее начальник следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов опубликовал видео, как в селе Станичное местный житель обливает бензином компанию из пяти подростков — четырех девочек и мальчика. Болвинов сообщил, что дети успели убежать, а мужчину задержали. Безработный, который злоупотребляет спиртным, в момент совершения преступления также был пьян.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: бензин, облил, подростки, полиция, станичное, Харьков.;
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- • Дата публикации материала: 28 ноября 2023 в 22:09;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители квалифицировали событие в селе Станичное Красноградского района Харьковской области, где 40-летний пьяный местный житель облил бензином пятерых подростков и поджег, по ч. 2 ст. 15 и п.п. 1, 2, 5 ч. 2 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) УКУ.".