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Пьяный житель Харьковщины облил бензином компанию подростков и поджег (видео)

Происшествия 20:34   28.11.2023
Елена Нагорная
Пьяный житель Харьковщины облил бензином компанию подростков и поджег (видео)

В селе Станичное Красноградского района Харьковской области местный житель облил бензином компанию из пяти подростков, сидевших за столиком. К счастью, дети успели убежать, а мужчину задержали правоохранители.

О жутком происшествии сообщает в Facebook начальник следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов. По его данным, безработный мужчина, который злоупотребляет спиртным, в момент совершения преступления также был пьян.

«Видео с камер наблюдения шокирует — взрослый мужчина пристает к компании подростков в магазине, а затем выливает на них горючую жидкость и поджигает», — пишет Болвинов.

Внимание! 18+. Видео содержит кадры насилия

Видео: Facebook Сергея Болвинова

Четыре девочки и парень, сообщил главный следователь Харьковщины, оказались в огне, но успели убежать. Самой младшей потерпевшей 11 лет, самой старшей — 17.

Причины, по которым мужчина напал на детей, неизвестны. Действия задержанного квалифицировали как покушение на умышленное убийство двух или более лиц, в том числе малолетних детей, способом, опасным для жизни многих лиц, пишет Болвинов.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 28 ноября 2023 в 20:34;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В селе Станичное Красноградского района Харьковской области местный житель облил бензином компанию из пяти подростков, сидевших за столиком. К счастью, дети успели убежать, а мужчину задержали правоохранители.".