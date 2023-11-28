Пьяный житель Харьковщины облил бензином компанию подростков и поджег (видео)
В селе Станичное Красноградского района Харьковской области местный житель облил бензином компанию из пяти подростков, сидевших за столиком. К счастью, дети успели убежать, а мужчину задержали правоохранители.
О жутком происшествии сообщает в Facebook начальник следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов. По его данным, безработный мужчина, который злоупотребляет спиртным, в момент совершения преступления также был пьян.
«Видео с камер наблюдения шокирует — взрослый мужчина пристает к компании подростков в магазине, а затем выливает на них горючую жидкость и поджигает», — пишет Болвинов.
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Видео: Facebook Сергея Болвинова
Четыре девочки и парень, сообщил главный следователь Харьковщины, оказались в огне, но успели убежать. Самой младшей потерпевшей 11 лет, самой старшей — 17.
Причины, по которым мужчина напал на детей, неизвестны. Действия задержанного квалифицировали как покушение на умышленное убийство двух или более лиц, в том числе малолетних детей, способом, опасным для жизни многих лиц, пишет Болвинов.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: Болвинов, дети, Красноградский район, облил, подростки, полиция, станичное, Харьков.;
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- • Дата публикации материала: 28 ноября 2023 в 20:34;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В селе Станичное Красноградского района Харьковской области местный житель облил бензином компанию из пяти подростков, сидевших за столиком. К счастью, дети успели убежать, а мужчину задержали правоохранители.".