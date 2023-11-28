Пьяный житель Харьковщины облил бензином компанию подростков и поджег (видео)

В селе Станичное Красноградского района Харьковской области местный житель облил бензином компанию из пяти подростков, сидевших за столиком. К счастью, дети успели убежать, а мужчину задержали правоохранители.

О жутком происшествии сообщает в Facebook начальник следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов. По его данным, безработный мужчина, который злоупотребляет спиртным, в момент совершения преступления также был пьян.

«Видео с камер наблюдения шокирует — взрослый мужчина пристает к компании подростков в магазине, а затем выливает на них горючую жидкость и поджигает», — пишет Болвинов.

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Видео: Facebook Сергея Болвинова

Четыре девочки и парень, сообщил главный следователь Харьковщины, оказались в огне, но успели убежать. Самой младшей потерпевшей 11 лет, самой старшей — 17.

Причины, по которым мужчина напал на детей, неизвестны. Действия задержанного квалифицировали как покушение на умышленное убийство двух или более лиц, в том числе малолетних детей, способом, опасным для жизни многих лиц, пишет Болвинов.

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