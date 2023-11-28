П’яний житель Харківщини облив бензином компанію підлітків і підпалив (відео)

У селі Станичне Красноградського району Харківської області місцевий житель облив бензином компанію із п’яти підлітків, які сиділи за столиком. На щастя, діти встигли втекти, а чоловіка затримали правоохоронці.

Про моторошну подію повідомляє у фейсбуці начальник слідчого управління ГУ Нацполіції у Харківській області Сергій Болвінов. За його даними, безробітний чоловік, який зловживає спиртним, у момент скоєння злочину також був п’яний.

“Відео з камер спостереження шокує – дорослий чоловік чіпляється до компанії підлітків в магазині, а потім виливає на них горючу рідину та підпалює“, – пише Болвінов.

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Відео: фейсбук Сергія Болвінова

Чотири дівчинки та хлопець, повідомив головний слідчий Харківщини, опинилися у вогні, але встигли втекти. Наймолодшій потерпілій 11 років, найстаршій – 17.

Причини, з яких чоловік напав на дітей, невідомі. Дії затриманого кваліфікували як замах на умисне вбивство двох або більше осіб, зокрема малолітніх дітей, способом, небезпечним для життя багатьох осіб, пише Болвінов.