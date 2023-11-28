П’яний житель Харківщини облив бензином компанію підлітків і підпалив (відео)
У селі Станичне Красноградського району Харківської області місцевий житель облив бензином компанію із п’яти підлітків, які сиділи за столиком. На щастя, діти встигли втекти, а чоловіка затримали правоохоронці.
Про моторошну подію повідомляє у фейсбуці начальник слідчого управління ГУ Нацполіції у Харківській області Сергій Болвінов. За його даними, безробітний чоловік, який зловживає спиртним, у момент скоєння злочину також був п’яний.
“Відео з камер спостереження шокує – дорослий чоловік чіпляється до компанії підлітків в магазині, а потім виливає на них горючу рідину та підпалює“, – пише Болвінов.
Увага! 18+. Відео містить кадри насильства
Відео: фейсбук Сергія Болвінова
Чотири дівчинки та хлопець, повідомив головний слідчий Харківщини, опинилися у вогні, але встигли втекти. Наймолодшій потерпілій 11 років, найстаршій – 17.
Причини, з яких чоловік напав на дітей, невідомі. Дії затриманого кваліфікували як замах на умисне вбивство двох або більше осіб, зокрема малолітніх дітей, способом, небезпечним для життя багатьох осіб, пише Болвінов.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: Болвінов, дети, Красноградский район, облил, подростки, поліція, станичное, Харьков.;
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Листопада 2023 в 20:34;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У селі Станичне Красноградського району Харківської області місцевий житель облив бензином компанію із п’яти підлітків, які сиділи за столиком. На щастя, діти встигли втекти, а чоловіка затримали правоохоронці.".