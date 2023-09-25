П’яний чоловік хотів порізати ножем підлітків на Харківщині
У Краснограді біля одного з магазинів міста 24-річний місцевий житель лаявся з перехожими та відвідувачами супермаркету та розмахував ножем, повідомили у Нацполіції.
Чоловік також намагався вдарити ножем 17-річного хлопця та 15-річну дівчину.
Правоохоронці затримали чоловіка. Зловмисник перебував у стані алкогольного сп’яніння.
Слідчі Красноградського районного управління поліції повідомили про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.
Підозрюваному загрожує позбавлення волі строком до 7 років.
Читайте також: Встромив ніж в око трупа: деталі нічного подвійного вбивства у Харкові (фото)
Популярно
Новини за темою:
Ви читали новину: «П’яний чоловік хотів порізати ножем підлітків на Харківщині»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 25 Вересня 2023 в 18:47;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Краснограді біля одного з магазинів міста 24-річний місцевий житель лаявся з перехожими та відвідувачами супермаркету та розмахував ножем, повідомили у Нацполіції.".