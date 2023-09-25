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П’яний чоловік хотів порізати ножем підлітків на Харківщині

Події 18:47   25.09.2023
Оксана Якушко
П’яний чоловік хотів порізати ножем підлітків на Харківщині

У Краснограді біля одного з магазинів міста 24-річний місцевий житель лаявся з перехожими та відвідувачами супермаркету та розмахував ножем, повідомили у Нацполіції.

Чоловік також намагався вдарити ножем 17-річного хлопця та 15-річну дівчину.

Правоохоронці затримали чоловіка. Зловмисник перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Слідчі Красноградського районного управління поліції повідомили про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

Підозрюваному загрожує позбавлення волі строком до 7 років.

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Автор: Оксана Якушко
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    • • Дата публікації матеріалу: 25 Вересня 2023 в 18:47;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Краснограді біля одного з магазинів міста 24-річний місцевий житель лаявся з перехожими та відвідувачами супермаркету та розмахував ножем, повідомили у Нацполіції.".