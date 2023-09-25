П’яний чоловік хотів порізати ножем підлітків на Харківщині

У Краснограді біля одного з магазинів міста 24-річний місцевий житель лаявся з перехожими та відвідувачами супермаркету та розмахував ножем, повідомили у Нацполіції.

Чоловік також намагався вдарити ножем 17-річного хлопця та 15-річну дівчину.

Правоохоронці затримали чоловіка. Зловмисник перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Слідчі Красноградського районного управління поліції повідомили про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

Підозрюваному загрожує позбавлення волі строком до 7 років.