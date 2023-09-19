Встромив ніж в око трупа: деталі нічного подвійного вбивства в Харкові (фото)

43-річний чоловік, який у ніч проти 19 вересня у Харкові вбив товаришів по чарці, мав неодноразові проблеми із законом і непогашену судимість. Йому оголосили підозру за фактом умисного вбивства двох осіб (п. 1 ч. 2 ст. 115 КК України).

18 вересня чоловік у себе вдома приймав двох гостей, із якими вживав спиртне. Градус застілля виявився надто високим, і товариші почали сваритися, повідомляють у Харківській облпрокуратурі.

“Зловмисник почав бити свого знайомого посудом, потім стягнув його на підлогу та продовжив бити. Після цього він схопив ніж та завдав потерпілому сім ударів по всьому тілу. Чоловік загинув. Проте і на цьому вбивця не зупинився. Він пішов до іншої кімнати та цим ножем вбив й другого свого товариша. Взявши ніж, він повернувся до першої жертви та встромив трупу ніж в око”, – розповіли у прокуратурі.

У ГУ Нацполіції в Харківській області раніше повідомили, що подвійне вбивство сталося на вулиці Кам’янець-Подільській у Харкові близько 1:00 19 вересня. Вбитим чоловікам було 62 та 39 років.