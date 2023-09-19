Вонзил нож в глаз трупа: детали ночного двойного убийства в Харькове (фото)

43-летний мужчина, который в ночь на 19 сентября в Харькове убил собутыльников, имел неоднократные проблемы с законом и непогашенную судимость. Ему объявили подозрение по факту умышленного убийства двоих человек (п. 1 ч. 2 ст. 115 УК Украины).

18 сентября мужчина у себя дома принимал двоих гостей, с которыми употреблял спиртное. Градус застолья оказался слишком высоким, и товарищи начали ссориться, сообщают в Харьковской облпрокуратуре.

«Злоумышленник начал бить своего знакомого посудой, затем стянул его на пол и продолжил бить. После этого он схватил нож и нанес потерпевшему семь ударов по всему телу. Мужчина погиб. Однако и на этом убийца не остановился. Он пошел в другую комнату и этим ножом убил и второго своего товарища. Взяв нож, он вернулся к первой жертве и вонзил трупу нож в глаз», — рассказали в прокуратуре.

В ГУ Нацполиции в Харьковской области ранее сообщили, что двойное убийство произошло на улице Каменец-Подольской в Харькове около 1:00 19 сентября. Убитым мужчинам было 62 и 39 лет.