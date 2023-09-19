Ночью в Харькове произошло двойное убийство: полиция задержала подозреваемого
В Харькове во время драки ранее судимый мужчина нанес смертельные ножевые ранения своим товарищам.
Как рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области, ночью 19 сентября около 1:00 в полицию поступило сообщение, что по улице Каменец-Подольская в Харькове произошла драка.
На месте происшествия правоохранители обнаружили тела 62 и 39-летних мужчин с признаками насильственной смерти.
Полицейские установили, что во время распития алкогольных напитков дома между тремя знакомыми произошла ссора. Во время конфликта 43-летний мужчина нанес ножевые ранения своим товарищам, от которых они погибли.
Следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 115 (преднамеренное убийство) УКУ.
Злоумышленника задержали.
«Решается вопрос по поводу сообщения о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей», — отметили в полиции.
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- • Дата публикации материала: 19 сентября 2023 в 13:19;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове во время драки ранее судимый мужчина нанес смертельные ножевые ранения своим товарищам.".