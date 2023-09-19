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Ночью в Харькове произошло двойное убийство: полиция задержала подозреваемого

Происшествия 13:19   19.09.2023
Виктория Яковенко
Ночью в Харькове произошло двойное убийство: полиция задержала подозреваемого

В Харькове во время драки ранее судимый мужчина нанес смертельные ножевые ранения своим товарищам.

Как рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области, ночью 19 сентября около 1:00 в полицию поступило сообщение, что по улице Каменец-Подольская в Харькове произошла драка.

На месте происшествия правоохранители обнаружили тела 62 и 39-летних мужчин с признаками насильственной смерти.

Полицейские установили, что во время распития алкогольных напитков дома между тремя знакомыми произошла ссора. Во время конфликта 43-летний мужчина нанес ножевые ранения своим товарищам, от которых они погибли.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 115 (преднамеренное убийство) УКУ.

Злоумышленника задержали.

«Решается вопрос по поводу сообщения о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей», — отметили в полиции.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 19 сентября 2023 в 13:19;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове во время драки ранее судимый мужчина нанес смертельные ножевые ранения своим товарищам.".