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Убийство на вокзале: на Харьковщине осудили рецидивиста, зарезавшего мужчину

Происшествия 14:15   15.09.2023
Виктория Яковенко
Убийство на вокзале: на Харьковщине осудили рецидивиста, зарезавшего мужчину Фото: Харьковская областная прокуратура

В Харьковской области 49-летнего мужчину с непогашенными судимостями, который из-за ссоры зарезал человека посреди улицы, отправили за решетку на 11 лет.

Трагедия произошла 2 апреля на привокзальной площади на станции «Лихачево» в городе Первомайский, сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

Тогда между двумя мужчинами возникла ссора, в ходе которой злоумышленник достал нож и нанес им более 10 ударов по голове и шее своего оппонента. В результате полученных травм 34-летний потерпевший погиб на месте.

После совершения преступления убийца скрылся, но его поймали правоохранители.

В ходе судебного разбирательства мужчина признался в преступлении.

Его признали виновным в совершении умышленного убийства (ч. 1 ст. 115 УКУ).

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 15 сентября 2023 в 14:15;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области 49-летнего мужчину с непогашенными судимостями, который из-за ссоры зарезал человека посреди улицы, отправили за решетку на 11 лет.".