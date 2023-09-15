Убийство на вокзале: на Харьковщине осудили рецидивиста, зарезавшего мужчину
Фото: Харьковская областная прокуратура
В Харьковской области 49-летнего мужчину с непогашенными судимостями, который из-за ссоры зарезал человека посреди улицы, отправили за решетку на 11 лет.
Трагедия произошла 2 апреля на привокзальной площади на станции «Лихачево» в городе Первомайский, сообщили в Харьковской областной прокуратуре.
Тогда между двумя мужчинами возникла ссора, в ходе которой злоумышленник достал нож и нанес им более 10 ударов по голове и шее своего оппонента. В результате полученных травм 34-летний потерпевший погиб на месте.
После совершения преступления убийца скрылся, но его поймали правоохранители.
В ходе судебного разбирательства мужчина признался в преступлении.
Его признали виновным в совершении умышленного убийства (ч. 1 ст. 115 УКУ).
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- • Дата публикации материала: 15 сентября 2023 в 14:15;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области 49-летнего мужчину с непогашенными судимостями, который из-за ссоры зарезал человека посреди улицы, отправили за решетку на 11 лет.".