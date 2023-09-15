Убийство на вокзале: на Харьковщине осудили рецидивиста, зарезавшего мужчину

В Харьковской области 49-летнего мужчину с непогашенными судимостями, который из-за ссоры зарезал человека посреди улицы, отправили за решетку на 11 лет.

Трагедия произошла 2 апреля на привокзальной площади на станции «Лихачево» в городе Первомайский, сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

Тогда между двумя мужчинами возникла ссора, в ходе которой злоумышленник достал нож и нанес им более 10 ударов по голове и шее своего оппонента. В результате полученных травм 34-летний потерпевший погиб на месте.

После совершения преступления убийца скрылся, но его поймали правоохранители.

В ходе судебного разбирательства мужчина признался в преступлении.

Его признали виновным в совершении умышленного убийства (ч. 1 ст. 115 УКУ).