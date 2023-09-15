Вбивство на вокзалі: на Харківщині засудили рецидивіста, який зарізав чоловіка
Фото: Харківська обласна прокуратура
На Харківщині 49-річного чоловіка з непогашеними судимостями, який через сварку зарізав людину серед вулиці, відправили за ґрати на 11 років.
Трагедія трапилася 2 квітня на привокзальній площі на станції «Лихачове» в місті Первомайський, повідомили в Харківській обласній прокуратурі.
Тоді між двома чоловіками виникла сварка, у ході якої зловмисник дістав ніж, який мав при собі, і завдав ним понад 10 ударів по голові та шиї свого опонента. У результаті отриманих травм 34-річний потерпілий помер на місці.
Після вчинення злочину вбивця втік, але його піймали правоохоронці.
Під час судового розгляду чоловік зізнався у злочині.
Його визнали винним у вчиненні умисного вбивства (ч. 1 ст. 115 ККУ).
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Вересня 2023 в 14:15;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині 49-річного чоловіка з непогашеними судимостями, який через сварку зарізав людину серед вулиці, відправили за ґрати на 11 років.".