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Парубок, який вбив дівчину на Холодній Горі в Харкові, сидітиме 15 років

Події 22:39   12.09.2023
Оксана Якушко
Парубок, який вбив дівчину на Холодній Горі в Харкові, сидітиме 15 років

Адвокати вбивці хотіли скостити йому термін за ґратами до 12 років і зменшити обсяг компенсації, але програли у суді, зазначила Харківська обласна прокуратура. 

У червні 2019 року хлопець, перебуваючи біля яру неподалік Лисої Гори у Харкові, наніс своїй знайомій численні удари по голові. Тоді зловмиснику було 16 років.

 

Вважаючи, що поранень недостатньо для смерті дівчини, хлопець дістав ніж і кілька разів ударив ним по тілу потерпілої, після чого дівчина померла.

Потім хлопець поховав її неподалік будинку, де проживав.

 

Червонозаводський районний суд Харкова 26 жовтня 2021 року визнав винним 18-річного хлопця за фактом умисного вбивства, вчиненого з особливою жорстокістю (п. 4 ч. 2 ст. 115 КК України), та призначив покарання у вигляді 15 років позбавлення волі.

Також вбивця мав виплатити матері потерпілої 1 млн грн. моральної шкоди.

 

Адвокати хотіли оскаржити вирок і подали апеляцію, де просили зменшити строк позбавлення волі до 12 років і зменшити компенсацію моральної шкоди до 300 тисяч гривень.

 

Але колегія суддів Полтавського апеляційного суду підтримала позицію прокурорів та залишила у силі рішення суду першої інстанції.

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Автор: Оксана Якушко
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    • • Дата публікації матеріалу: 12 Вересня 2023 в 22:39;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Адвокати вбивці хотіли скостити йому термін за ґратами до 12 років і зменшити обсяг компенсації, але програли у суді, зазначила Харківська обласна прокуратура. ".