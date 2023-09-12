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Чоловіка, який майже 10 років тому вбив людину, затримали у Харкові

Суспільство 13:33   12.09.2023
Вікторія Яковенко
Чоловіка, який майже 10 років тому вбив людину, затримали у Харкові Фото: ГУНП в Харківській області

У Харкові поліцейські піймали чоловіка, який два роки перебував у розшуку за вбивство людини.

Йдеться про події 2014 року. Тоді ввечері 3 грудня зловмисник в автомобілі «Daewoo Sens» наніс водію ножове поранення в грудну клітину. Від отриманих тілесних ушкоджень потерпілий помер у лікарні, повідомили у ГУНП в Харківській області.

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) ККУ.

У 2021 році суд призначив підозрюваному 12 років тюрми. Однак зловмисник почав переховуватись від відбування покарання та був оголошений в розшук.

12 вересня копи затримали 32-річного втікача у Харкові.

«Найближчим часом чоловіка направлять до місця позбавлення волі для відбування покарання», – додали в поліції.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 12 Вересня 2023 в 13:33;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові поліцейські піймали чоловіка, який два роки перебував у розшуку за вбивство людини.".