30-річний чоловік забив дружину, його затримали у Харкові – прокуратура

Внаслідок отриманих травм потерпіла загинула на місці, повідомила Харківська обласна прокуратура.

1 вересня підозрюваний разом зі своєю дружиною перебував вдома, у квартирі по вул. Старовій у Харкові. Під час сварки чоловік почав бити руками дружину по голові та обличчю. Після цього він штовхнув її, від чого жінка впала обличчям вниз.

Суддя Київського районного суду Харкова вирішив, що підозрюваного треба тримати під вартою без права внесення застави.

Київська окружна прокуратура Харкова повідомила про підозру 30-річному чоловіку за фактом вбивства (ч. 1 ст. 115 КК України).