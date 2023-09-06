30-летний мужчина забил кулаками жену, его задержали в Харькове – прокуратура

В результате полученных травм потерпевшая погибла на месте, сообщила Харьковская областная прокуратура.

1 сентября подозреваемый вместе со своей женой находился дома, в квартире по ул. Старовой в Харькове. Во время ссоры мужчина начал бить руками жену по голове и лицу. После этого он толкнул ее, от чего женщина упала лицом вниз.

Судья Киевского районного суда Харькова решил, что подозреваемого нужно содержать под стражей без права внесения залога.

Киевская окружная прокуратура Харькова сообщила о подозрении 30-летнему мужчине по факту убийства (ч. 1 ст. 115 УК Украины).