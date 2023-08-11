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Поссорились: на Харьковщине муж ударил жену ножом в шею

Общество 12:20   11.08.2023
Виктория Яковенко
Поссорились: на Харьковщине муж ударил жену ножом в шею Фото: ГУНП в Харьковской области

В Харьковской области во время семейной ссоры мужчина едва не убил свою жену. Преступление случайно раскрыл полицейский, посетивший супругов.

По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, 9 августа полицейский офицер громады Николай Колотило зашел к жительнице поселка Андреевка уточнить данные по делу об административном правонарушении. Правоохранителя встретил муж женщины и сообщил, что жены нет дома. В это время из дома выбежала женщина со следами крови на теле.

Полицейский задержал 51-летнего мужчину, оказал медицинскую помощь пострадавшей и вызвал «скорую».

Правоохранители установили, что мужчина ударил жену ножом во время семейной ссоры.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 15 ч. 1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) УКУ.

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Автор: Виктория Яковенко
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    • • Дата публикации материала: 11 августа 2023 в 12:20;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области во время семейной ссоры мужчина едва не убил свою жену. Преступление случайно раскрыл полицейский, посетивший супругов.".