В Харькове пьяный муж выгнал из квартиры жену и остался наедине с младенцем
Фото: ГУНП в Харьковской области
Полицейские Харькова составили административный протокол на мужчину за совершение домашнего насилия.
По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, 31 июля к ним обратилась 28-летняя женщина и сообщила, что между ней и мужем возник конфликт. Обидчик выгнал из квартиры жену и остался с 5-месячным ребенком.
Полицейские в квартиру попасть не смогли, мужчина не открывал, пришлось вызвать сотрудников ГСЧС. С помощью специальных средств спасатели попали в квартиру через окно на 5 этаже и открыли дверь изнутри.
В квартире правоохранители обнаружили младенца и 33-летнего мужчину в состоянии алкогольного опьянения, он спал.
В отношении мужчины полицейские составили протокол по ч.1 ст.173-2 КУоАП.
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- • Дата публикации материала: 2 августа 2023 в 14:04;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Полицейские Харькова составили административный протокол на мужчину за совершение домашнего насилия.".