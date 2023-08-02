В Харькове пьяный муж выгнал из квартиры жену и остался наедине с младенцем

Полицейские Харькова составили административный протокол на мужчину за совершение домашнего насилия.

По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, 31 июля к ним обратилась 28-летняя женщина и сообщила, что между ней и мужем возник конфликт. Обидчик выгнал из квартиры жену и остался с 5-месячным ребенком.

Полицейские в квартиру попасть не смогли, мужчина не открывал, пришлось вызвать сотрудников ГСЧС. С помощью специальных средств спасатели попали в квартиру через окно на 5 этаже и открыли дверь изнутри.

В квартире правоохранители обнаружили младенца и 33-летнего мужчину в состоянии алкогольного опьянения, он спал.

В отношении мужчины полицейские составили протокол по ч.1 ст.173-2 КУоАП.

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