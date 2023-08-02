Преступники в Харькове продавали фиктивные водительские права по 7 тыс грн

В Харькове разоблачили организованную группу, которая «специализировалась» на подделке водительских удостоверений.

«В 2022 году 43-летний мужчина, который находится в местах лишения свободы, и 40-летняя женщина разработали схему незаконного заработка, которая заключалась в изготовлении и последующем сбыте поддельных официальных документов. Специализировались дельцы на подделке водительских удостоверений, свидетельств об окончании обучения в автошколе, технических паспортов, а также документов, необходимых для растаможки автотранспорта», — сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

К своей деятельности они привлекли своего 22-летнего знакомого, ранее уже судимого за совершение аналогичных преступлений и обладавшего необходимыми навыками и опытом, а также 23-летнего сына подозреваемой.

Дельцы размещали в социальных сетях объявления об изготовлении в короткий срок официальных документов разного вида. После обсуждения деталей и получения оплаты подозреваемые посылали заказчикам фейковые документы с имитацией защитных голографических элементов.

Поддельные документы злоумышленники продавали по всей территории Украины. Стоимость одного удостоверения составляла 7 тысяч гривен.

Во время обысков у фигурантов изъяли специальное оборудование и материалы, макеты, штампы.

Всем четырем злоумышленникам сообщили о подозрении по фактам изготовления, хранения, перевозки, пересылки и подделки официальных документов с голографическими защитными элементами, совершенными организованной группой (ч. 3 ст. 199, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358 УКУ).

Сейчас 40-летняя соорганизатор, 22-летний и 23-летний участники группы находятся в СИЗО. Им грозит до 12 лет тюрьмы.