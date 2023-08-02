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Злочинці у Харкові продавали фіктивні водійські права по 7 тис грн

Суспільство 13:11   02.08.2023
Вікторія Яковенко
Злочинці у Харкові продавали фіктивні водійські права по 7 тис грн Фото: Харківська обласна прокуратура

У Харкові викрили організовану групу, яка «спеціалізувалася» на підробці водійських посвідчень.

«У 2022 році 43-річний чоловік, який наразі перебуває у місцях позбавлення волі, і 40-річна жінка розробили схему незаконного заробітку, яка полягала у виготовленні та подальшому збуті підроблених офіційних документів. Спеціалізувалися ділки на підробленні водійських посвідчень, свідоцтв про закінчення навчання в автошколі, технічних паспортів, а також документів, необхідних для розмитнення автотранспорту», – повідомили у Харківській обласній прокуратурі.

До своєї діяльності вони залучили свого 22-річного знайомого, який раніше вже був судимий за вчинення аналогічних злочинів і мав необхідні навички та досвід, а також 23-річного сина підозрюваної.

Ділки розміщували в соціальних мережах оголошення про виготовлення в короткий строк офіційних документів різного виду, зокрема посвідчень водія. Після обговорення деталей та отримання оплати підозрювані надсилали замовникам фейкові документи з імітацією захисних голографічних елементів.

Підроблені документи зловмисники продавали по всій території України. Вартість одного посвідчення складала 7 тисяч гривень.

Під час обшуків у фігурантів вилучили спеціальне обладнання та матеріали, макети, штампи тощо.

Усім чотирьом зловмисникам повідомили про підозру за фактами виготовлення, зберігання, перевезення, пересилання та підроблення офіційних документів з голографічними захисними елементами, вчиненими організованою групою (ч. 3 ст. 199, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358 ККУ).

Наразі 40-річна співорганізаторка, 22-річний і 23-річний учасники групи перебувають у СІЗО. Їм загрожує до 12 років тюрми.03

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Фото: Харківська обласна прокуратура

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 2 Серпня 2023 в 13:11;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові викрили організовану групу, яка «спеціалізувалася» на підробці водійських посвідчень.".