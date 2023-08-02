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Збирав гроші на потреби ЗСУ: на Харківщині підліток обманював людей

Суспільство 11:26   02.08.2023
Вікторія Яковенко
Збирав гроші на потреби ЗСУ: на Харківщині підліток обманював людей Фото: ГУНП в Харківській області

Поліція шукає жертв 16-річного мешканця Харківщини, який збирав донати нібито на потреби ЗСУ.

За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, мешканець міста Первомайський з весни минулого року розміщував оголошення про збір коштів на придбання автівок для ЗСУ, тепловізора, а також гуманітарну допомогу мешканцям Куп’янська.

Оголошення 16-річний підліток викладав у групі «Первомайський Говорун» в Telegram.

«Таким чином на його банківську картку перераховували кошти небайдужі громадяни. Наразі встановлено 16 постраждалих, які перерахували кошти», – зазначили у поліції.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 (шахрайство) ККУ.

Поліція просить громадян, які стали жертвами даного злочину, звернутись до відділення поліції № 1 Лозівського РВП ГУНП в Харківській області або за телефонами 099-706-83-68, 050-859-35-77 або 102.

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Фото: ГУНП в Харківській області

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 2 Серпня 2023 в 11:26;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поліція шукає жертв 16-річного мешканця Харківщини, який збирав донати нібито на потреби ЗСУ.".