Збирав гроші на потреби ЗСУ: на Харківщині підліток обманював людей
Поліція шукає жертв 16-річного мешканця Харківщини, який збирав донати нібито на потреби ЗСУ.
За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, мешканець міста Первомайський з весни минулого року розміщував оголошення про збір коштів на придбання автівок для ЗСУ, тепловізора, а також гуманітарну допомогу мешканцям Куп’янська.
Оголошення 16-річний підліток викладав у групі «Первомайський Говорун» в Telegram.
«Таким чином на його банківську картку перераховували кошти небайдужі громадяни. Наразі встановлено 16 постраждалих, які перерахували кошти», – зазначили у поліції.
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 (шахрайство) ККУ.
Поліція просить громадян, які стали жертвами даного злочину, звернутись до відділення поліції № 1 Лозівського РВП ГУНП в Харківській області або за телефонами 099-706-83-68, 050-859-35-77 або 102.
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Серпня 2023 в 11:26;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поліція шукає жертв 16-річного мешканця Харківщини, який збирав донати нібито на потреби ЗСУ.".