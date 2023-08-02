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На Харківщині судитимуть сисадміна окупантів

Суспільство 10:33   02.08.2023
Оксана Горун
На Харківщині судитимуть сисадміна окупантів

До суду передали справу чергового колаборанта із Куп’янського району на Харківщині.

32-річний мешканець Шевченкового пішов працювати на загарбників.

Він добровільно обійняв посаду “и. о. специалиста сектора землеустройства, земельных отношений, градостроительства и архитектуры Шевченковского территориального управления ВГА Купянского района”. При цьому фактично чоловік виконував функції системного адміністратора і займався налаштуванням комп’ютерної техніки, якою користувалися співробітники псевдооргану влади“, – повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.

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Від слідства колаборант переховувався. Про підозру йому спочатку повідомили заочно – на початку липня цього року. А за кілька тижнів підозрюваного виявили в Харкові.

Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 2 Серпня 2023 в 10:33;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "До суду передали справу чергового колаборанта із Куп’янського району на Харківщині".