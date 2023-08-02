На Харківщині судитимуть сисадміна окупантів
До суду передали справу чергового колаборанта із Куп’янського району на Харківщині.
32-річний мешканець Шевченкового пішов працювати на загарбників.
“Він добровільно обійняв посаду “и. о. специалиста сектора землеустройства, земельных отношений, градостроительства и архитектуры Шевченковского территориального управления ВГА Купянского района”. При цьому фактично чоловік виконував функції системного адміністратора і займався налаштуванням комп’ютерної техніки, якою користувалися співробітники псевдооргану влади“, – повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.
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Від слідства колаборант переховувався. Про підозру йому спочатку повідомили заочно – на початку липня цього року. А за кілька тижнів підозрюваного виявили в Харкові.
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Серпня 2023 в 10:33;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "До суду передали справу чергового колаборанта із Куп’янського району на Харківщині".