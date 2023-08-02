На Харківщині судитимуть сисадміна окупантів

До суду передали справу чергового колаборанта із Куп’янського району на Харківщині.

32-річний мешканець Шевченкового пішов працювати на загарбників.

“Він добровільно обійняв посаду “и. о. специалиста сектора землеустройства, земельных отношений, градостроительства и архитектуры Шевченковского территориального управления ВГА Купянского района”. При цьому фактично чоловік виконував функції системного адміністратора і займався налаштуванням комп’ютерної техніки, якою користувалися співробітники псевдооргану влади“, – повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.

Від слідства колаборант переховувався. Про підозру йому спочатку повідомили заочно – на початку липня цього року. А за кілька тижнів підозрюваного виявили в Харкові.