Харків’янин у СІЗО закликав співкамерників до втечі, щоб приєднатися до ЗС РФ
42-річний харків’янин, який уже мав проблеми із законом, відбуваючи чергове покарання у ДУ “Харківський слідчий ізолятор”, на початку поточного року агітував співкамерників підтримувати Росію.
Він казав: “Скоро Харків стане російським містом”. Крім того, закликав заарештованих організувати втечу, щоб приєднатися до російської армії, пише пресслужба Харківської облпрокуратури.
Обвинувальний акт за фактом колабораційної діяльності (ч. 1 ст. 111-1 КК України) направлено до Жовтневого райсуду Харкова.
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- • Дата публікації матеріалу: 31 Липня 2023 в 20:59;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "42-річний харків’янин, який уже мав проблеми із законом, відбуваючи чергове покарання у ДУ “Харківський слідчий ізолятор”, на початку поточного року агітував співкамерників підтримувати Росію.".