Харків’янин у СІЗО закликав співкамерників до втечі, щоб приєднатися до ЗС РФ

42-річний харків’янин, який уже мав проблеми із законом, відбуваючи чергове покарання у ДУ “Харківський слідчий ізолятор”, на початку поточного року агітував співкамерників підтримувати Росію.

Він казав: “Скоро Харків стане російським містом”. Крім того, закликав заарештованих організувати втечу, щоб приєднатися до російської армії, пише пресслужба Харківської облпрокуратури.

Обвинувальний акт за фактом колабораційної діяльності (ч. 1 ст. 111-1 КК України) направлено до Жовтневого райсуду Харкова.