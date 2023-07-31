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Харків’янин у СІЗО закликав співкамерників до втечі, щоб приєднатися до ЗС РФ

Суспільство 20:59   31.07.2023
Олена Нагорна
Харків’янин у СІЗО закликав співкамерників до втечі, щоб приєднатися до ЗС РФ

42-річний харків’янин, який уже мав проблеми із законом, відбуваючи чергове покарання у ДУ “Харківський слідчий ізолятор”, на початку поточного року агітував співкамерників підтримувати Росію.

Він казав: “Скоро Харків стане російським містом”. Крім того, закликав заарештованих організувати втечу, щоб приєднатися до російської армії, пише пресслужба Харківської облпрокуратури.

Обвинувальний акт за фактом колабораційної діяльності (ч. 1 ст. 111-1 КК України) направлено до Жовтневого райсуду Харкова.

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Автор: Олена Нагорна
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 31 Липня 2023 в 20:59;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "42-річний харків’янин, який уже мав проблеми із законом, відбуваючи чергове покарання у ДУ “Харківський слідчий ізолятор”, на початку поточного року агітував співкамерників підтримувати Росію.".