Харьковчанин в СИЗО призывал сокамерников бежать, чтобы присоединиться к ВС РФ

42-летний харьковчанин, который уже имел проблемы с законом, отбывая очередное наказание в ГУ «Харьковский следственный изолятор», в начале текущего года агитировал сокамерников поддерживать Россию.

Он говорил: «Скоро Харьков станет российским городом». Кроме того, призывал арестованных организовать побег, чтобы присоединиться к российской армии, пишет пресс-служба Харьковской облпрокуратуры.

Обвинительный акт по факту коллаборационной деятельности (ч. 1 ст. 111-1 УК Украины) направлен в Октябрьский райсуд Харькова.