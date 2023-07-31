Харьковчанин в СИЗО призывал сокамерников бежать, чтобы присоединиться к ВС РФ
Фото: Харьковская облпрокуратура
42-летний харьковчанин, который уже имел проблемы с законом, отбывая очередное наказание в ГУ «Харьковский следственный изолятор», в начале текущего года агитировал сокамерников поддерживать Россию.
Он говорил: «Скоро Харьков станет российским городом». Кроме того, призывал арестованных организовать побег, чтобы присоединиться к российской армии, пишет пресс-служба Харьковской облпрокуратуры.
Обвинительный акт по факту коллаборационной деятельности (ч. 1 ст. 111-1 УК Украины) направлен в Октябрьский райсуд Харькова.
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- • Дата публикации материала: 31 июля 2023 в 20:59;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "42-летний харьковчанин, который уже имел проблемы с законом, отбывая очередное наказание в ГУ «Харьковский следственный изолятор», в начале текущего года агитировал сокамерников поддерживать Россию.".