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Харьковчанин в СИЗО призывал сокамерников бежать, чтобы присоединиться к ВС РФ

Общество 20:59   31.07.2023
Елена Нагорная
Харьковчанин в СИЗО призывал сокамерников бежать, чтобы присоединиться к ВС РФ Фото: Харьковская облпрокуратура

42-летний харьковчанин, который уже имел проблемы с законом, отбывая очередное наказание в ГУ «Харьковский следственный изолятор», в начале текущего года агитировал сокамерников поддерживать Россию.

Он говорил: «Скоро Харьков станет российским городом». Кроме того, призывал арестованных организовать побег, чтобы присоединиться к российской армии, пишет пресс-служба Харьковской облпрокуратуры.

Обвинительный акт по факту коллаборационной деятельности (ч. 1 ст. 111-1 УК Украины) направлен в Октябрьский райсуд Харькова.

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Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 31 июля 2023 в 20:59;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "42-летний харьковчанин, который уже имел проблемы с законом, отбывая очередное наказание в ГУ «Харьковский следственный изолятор», в начале текущего года агитировал сокамерников поддерживать Россию.".