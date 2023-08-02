На Харьковщине будут судить сисадмина оккупантов
В суд передали дело очередного коллаборанта из Купянского района на Харьковщине.
32-летний житель Шевченково пошел работать на захватчиков.
«Он добровольно вступил в должность «и. о. специалиста сектора землеустройства, земельных отношений, градостроительства и архитектуры Шевченковского территориального управления ВГА Купянского района». При этом фактически мужчина выполнял функции системного администратора и занимался настройкой компьютерной техники, которой пользовались сотрудники псевдооргана», — сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.
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От следствия коллаборант скрывался. О подозрении ему изначально сообщили заочно — в начале июля этого года. А через несколько недель подозреваемого обнаружили в Харькове.
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- • Дата публикации материала: 2 августа 2023 в 10:33;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В суд передали дело очередного коллаборанта из Купянского района на Харьковщине".