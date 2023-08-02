На Харьковщине будут судить сисадмина оккупантов

В суд передали дело очередного коллаборанта из Купянского района на Харьковщине.

32-летний житель Шевченково пошел работать на захватчиков.

«Он добровольно вступил в должность «и. о. специалиста сектора землеустройства, земельных отношений, градостроительства и архитектуры Шевченковского территориального управления ВГА Купянского района». При этом фактически мужчина выполнял функции системного администратора и занимался настройкой компьютерной техники, которой пользовались сотрудники псевдооргана», — сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

От следствия коллаборант скрывался. О подозрении ему изначально сообщили заочно — в начале июля этого года. А через несколько недель подозреваемого обнаружили в Харькове.