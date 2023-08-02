Собирал деньги на нужды ВСУ: на Харьковщине подросток обманывал людей

Полиция ищет жертв 16-летнего жителя Харьковщины, который собирал донаты якобы на нужды ВСУ.

По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, житель города Первомайский с весны прошлого года размещал объявления о сборе средств на приобретение автомобилей для ВСУ, тепловизора, а также гуманитарную помощь жителям Купянска.

Объявление 16-летний подросток выкладывал в группе «Первомайский Говорун» в Telegram.

«Таким образом, на его банковскую карточку перечисляли средства неравнодушные граждане. Сейчас установлены 16 пострадавших, которые перечислили средства», — отметили в полиции.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) УКУ.

Полиция просит граждан, ставших жертвами данного преступления, обратиться в отделение полиции № 1 Лозовского РОП ГУНП в Харьковской области или по телефонам: 099-706-83-68, 050-859-35-77 или 102.

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