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Харківський виш пропонує обміняти російські книжки на гроші для ЗСУ

Суспільство 12:13   06.12.2023
Вікторія Яковенко
Харківський виш пропонує обміняти російські книжки на гроші для ЗСУ Фото: НАУ ім. Жуковського “ХАІ”

6 грудня, у День Збройних Сил України, Національний аерокосмічний університет ім. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», відкрив збір російськомовних книжок.

«Якщо у ваших домашніх бібліотеках досі є книжки радянських чи російських авторів, російські переклади чи книги російських видавництв, які вже втратили свою актуальність і пропагують російську/імперську ідеологію, приносьте до ХАІ. Усі книжки будуть відправлені на переробку, а отримані кошти будуть передані на потреби ЗСУ», – йдеться у повідомленні.

Книжки можна буде здати на першому поверсі в холі головного корпусу вишу.

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Автор: Вікторія Яковенко
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Ви читали новину: «Харківський виш пропонує обміняти російські книжки на гроші для ЗСУ»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 6 Грудня 2023 в 12:13;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "6 грудня, у День Збройних Сил України, Національний аерокосмічний університет ім. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», відкрив збір російськомовних книжок.".