Харківський виш пропонує обміняти російські книжки на гроші для ЗСУ

6 грудня, у День Збройних Сил України, Національний аерокосмічний університет ім. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», відкрив збір російськомовних книжок.

«Якщо у ваших домашніх бібліотеках досі є книжки радянських чи російських авторів, російські переклади чи книги російських видавництв, які вже втратили свою актуальність і пропагують російську/імперську ідеологію, приносьте до ХАІ. Усі книжки будуть відправлені на переробку, а отримані кошти будуть передані на потреби ЗСУ», – йдеться у повідомленні.

Книжки можна буде здати на першому поверсі в холі головного корпусу вишу.