Харківський виш пропонує обміняти російські книжки на гроші для ЗСУ
Фото: НАУ ім. Жуковського “ХАІ”
6 грудня, у День Збройних Сил України, Національний аерокосмічний університет ім. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», відкрив збір російськомовних книжок.
«Якщо у ваших домашніх бібліотеках досі є книжки радянських чи російських авторів, російські переклади чи книги російських видавництв, які вже втратили свою актуальність і пропагують російську/імперську ідеологію, приносьте до ХАІ. Усі книжки будуть відправлені на переробку, а отримані кошти будуть передані на потреби ЗСУ», – йдеться у повідомленні.
Книжки можна буде здати на першому поверсі в холі головного корпусу вишу.
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Грудня 2023 в 12:13;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "6 грудня, у День Збройних Сил України, Національний аерокосмічний університет ім. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», відкрив збір російськомовних книжок.".